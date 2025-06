La riconciliazione degli Oasis: Peggy Gallagher, la madre che ha unito i fratelli dopo 16 anni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La reunion degli Oasis, la band che ha segnato il britpop degli anni ’90, è stata possibile grazie a Peggy Gallagher, madre di Noel e Liam. Dopo anni di conflitti e incomprensioni, la sua influenza ha portato i due fratelli a riunirsi, un evento atteso da molti fan. La storia di questa riconciliazione si intreccia con il legame familiare e le sfide personali, rivelando il lato umano di una delle band più iconiche della musica britannica.

La figura di Peggy Gallagher: l’artefice della riconciliazione

Peggy Gallagher, 82 anni, ha sempre avuto un ruolo centrale nella vita dei suoi figli. Vivendo nella stessa casa popolare di Manchester dove ha cresciuto Noel e Liam, la sua presenza è stata costante anche nei momenti di crisi. In un’intervista rilasciata all’Irish Mail on Sunday, ha rivelato di essere stata l’istigatrice della riconciliazione tra i due fratelli. “Non si possono costringere le persone a fare qualcosa che non vogliono”, ha affermato, sottolineando che la decisione finale è stata presa dai ragazzi. La sua determinazione e il desiderio di vedere i figli riuniti hanno avuto un ruolo cruciale in questo processo.

La rottura tra Noel e Liam risale al 2009, anno in cui Noel dichiarò di non poter più lavorare con il fratello. Da quel momento, la band si sciolse e i due non si parlarono più. Tuttavia, nel 2024, è arrivato l’annuncio che ha sorpreso tutti: gli Oasis si riuniranno per un tour mondiale nel 2025, in occasione del trentesimo anniversario del loro secondo album. La notizia ha scatenato l’entusiasmo dei fan, che attendevano da tempo un simile evento.

Il tour e le aspettative dei fan

Il tour degli Oasis, che partirà il 4 luglio 2025 da Cardiff, prevede una serie di concerti in diverse città, tra cui Manchester, Londra, Dublino ed Edimburgo, prima di attraversare l’Atlantico per esibirsi in Nord America. La reunion è vista come un momento di celebrazione non solo per i fan, ma anche per i due fratelli, che tornano a condividere il palco dopo quasi sedici anni. La madre Peggy ha espresso la sua gioia per la pace ritrovata, ma ha anche confessato che l’evento la stressa. “Mi fa piacere che abbiano fatto pace… ma spero che tutto questo finisca presto”, ha detto.

Nonostante le voci che insinuano che la reunion sia motivata da ragioni economiche, Peggy ha ribadito che il desiderio di vedere i suoi figli insieme è ciò che conta di più. La carriera da solista di entrambi i fratelli non ha avuto il successo sperato, e la reunion potrebbe rappresentare una nuova opportunità per rilanciare le loro carriere.

La salute di Peggy e il legame familiare

Recentemente, Peggy ha subito un intervento di protesi al ginocchio, ma nonostante le difficoltà fisiche, ha manifestato il desiderio di assistere almeno a uno dei concerti del tour. “Spero di riuscire ad andare al concerto a Dublino, ad agosto”, ha affermato, esprimendo la sua eccitazione per l’evento. La reunion non è solo un momento musicale, ma anche un’opportunità per riunire la famiglia, con la possibilità di rivedere anche la sorella Kathleen.

La madre dei Gallagher ha sempre mantenuto un profilo basso, vivendo tra i vicini di sempre e senza mai approfittare del successo dei suoi figli. Ha chiesto solo un piccolo favore: la sostituzione del cancello del giardino. Questo gesto semplice riflette il suo carattere e il suo attaccamento alle radici.

I rimpianti di Liam e il futuro della band

Mentre Peggy celebra la riconciliazione, Liam ha condiviso i suoi sentimenti riguardo al passato. Rispondendo a un fan su X, ha rivelato che, sebbene cantare di nuovo con Noel sia un’esperienza “spirituale”, non può fare a meno di pensare agli anni sprecati. “Che spreco di tempo prezioso”, ha dichiarato, evidenziando il peso delle tensioni familiari e la difficoltà di ricostruire un legame dopo tanto tempo.

La reunion degli Oasis rappresenta un capitolo importante nella storia della musica britannica e un momento di riflessione per i due fratelli. Con il tour alle porte, i fan possono finalmente sperare di rivedere insieme sul palco due icone della musica, mentre Peggy Gallagher continua a essere il pilastro della loro famiglia.

