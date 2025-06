Vladimir Luxuria festeggia i 60 anni con un grande party all’Alibi di Testaccio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 24 giugno 2025, Vladimir Luxuria ha celebrato il suo compleanno “tondo” con una festa indimenticabile all’Alibi, un noto locale nel quartiere Testaccio di Roma. L’evento ha attirato numerosi amici e volti noti del mondo dello spettacolo, rendendo la serata un’occasione da ricordare. Con un abito elegante e un’atmosfera festosa, Luxuria ha dimostrato ancora una volta il suo carisma e la sua capacità di attrarre l’attenzione.

Un abito da sogno e un’atmosfera festosa

Per il suo compleanno, Vladimir Luxuria ha scelto un abito color panna, arricchito da una gonna di perline, abbinato a tacchi di Swarovski che hanno catturato l’attenzione di tutti. La sua immagine è stata curata dal truccatore Gennaro Marchese, che ha esaltato la sua bellezza in modo impeccabile. La location, l’Alibi, è stata decorata con gusto, creando un ambiente accogliente e festoso. L’organizzazione dell’evento è stata gestita con grande attenzione, grazie anche all’assistenza del press agent Corrado Ferrante, che ha contribuito a rendere la serata un successo.

Tra gli ospiti presenti, il fratello Glauco, giunto da Foggia, ha condiviso momenti di gioia con una serie di celebrità. La lista degli invitati includeva nomi noti come Nancy Brilli, Valeria Marini, Mara Keplero, Antonella Elia, Serena Bortone, Eva Grimaldi e Imma Battaglia, solo per citarne alcuni. La presenza di così tanti volti noti ha reso l’evento ancora più esclusivo e memorabile.

Un buffet delizioso e una torta spettacolare

Durante la festa, gli ospiti hanno potuto gustare una selezione di finger food preparati dallo chef Andrea Roccini, che ha curato ogni dettaglio del buffet. Le portate erano variegate e appetitose, contribuendo a creare un’atmosfera conviviale e festosa. La torta, un vero e proprio capolavoro, era così grande da superare le dimensioni di Luxuria stessa. La scritta sulla torta, “Appena 60 Vladi”, ha aggiunto un tocco di umorismo e affetto all’evento, mentre gli invitati si sono divertiti a immortalare i momenti più significativi della serata.

La musica ha riempito l’aria, con balli e canti che hanno animato la terrazza. Gli ospiti si sono lasciati andare alla gioia, creando ricordi indimenticabili. La serata è stata un mix di risate, convivialità e celebrazione, con Luxuria al centro dell’attenzione, circondata dall’affetto dei suoi cari.

Riflessioni su un traguardo importante

Parlando dei suoi 60 anni, Vladimir Luxuria ha condiviso le sue riflessioni con il quotidiano Il Messaggero. Ha ricordato il suo arrivo a Roma dalla Puglia e il coraggio che ha avuto nel trasferirsi per inseguire i suoi sogni. Ha raccontato come la sua carriera sia decollata grazie a eventi come Muccassassina, che le hanno permesso di farsi conoscere e apprezzare. “Questa età ti fa riflettere sul futuro. È un momento importante e voglio circondarmi di chi mi ama”, ha dichiarato.

Luxuria ha anche parlato del suo stile di vita, rivelando che mantiene un fisico asciutto grazie a una dieta equilibrata e a un’attività fisica costante. La serata si è conclusa con un’atmosfera di festa e di affetto, un tributo a una carriera e a una vita vissuta intensamente.

