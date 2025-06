La Rai partecipa alla gara per il Festival della Canzone Italiana: decisione della commissione di Sanremo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La partecipazione della Rai alla gara per l’organizzazione e la trasmissione del Festival della Canzone Italiana per le edizioni 2026, 2027 e 2028 è stata dichiarata “ammissibile” dalla Commissione di Valutazione del Comune di Sanremo. Questo passaggio rappresenta un passo significativo verso la definizione di un partner per uno degli eventi musicali più attesi in Italia. La commissione ha aperto ufficialmente la busta contenente la domanda della Rai, l’unico soggetto a presentare una manifestazione d’interesse, durante una riunione tenutasi nella Sala Giunta di Palazzo Bellevue.

La decisione della commissione di valutazione

La Commissione di Valutazione, composta da figure chiave del Comune di Sanremo, ha esaminato la domanda della Rai e ha stabilito che essa soddisfa i requisiti previsti dal bando. Il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, ha espresso la sua soddisfazione per l’ammissibilità della domanda, sottolineando l’importanza di accelerare i tempi per passare alla fase di negoziazione diretta. “L’auspicio è che i tempi siano celeri, in modo da passare poi alla fase della negoziazione diretta che mi auguro possa essere anch’essa veloce”, ha dichiarato Mager all’Adnkronos.

La commissione, presieduta da Rita Cuffini, dirigente del Settore Turismo, e composta da Monica Di Marco e Cinzia Barillà, ha confermato che la domanda della Rai rispetta i criteri stabiliti dal Comune. Questo passaggio è cruciale per avviare la fase negoziale della gara, che culminerà nell’assegnazione dell’organizzazione del festival, programmato per il periodo dal 24 al 28 febbraio 2026. La scelta di queste date è stata fatta per evitare sovrapposizioni con le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali.

Tempistiche e aspettative per il futuro

Il sindaco Mager ha anche menzionato che l’assegnazione definitiva del festival dovrebbe avvenire entro la fine di giugno, come dichiarato il 30 maggio scorso. La speranza è che i tempi siano sufficientemente rapidi da consentire alla Rai di annunciare l’esito della gara in concomitanza con la presentazione dei palinsesti del prossimo anno, prevista per mercoledì 27 giugno a Napoli. Questo annuncio sarebbe un momento significativo per la Rai e per il festival stesso, in quanto segnerebbe l’inizio di una nuova era per uno degli eventi musicali più iconici del paese.

La fase successiva, quella della negoziazione diretta, sarà cruciale per definire i dettagli dell’accordo tra la Rai e il Comune di Sanremo. La commissione di valutazione si appresta a esaminare la documentazione presentata dalla Rai per verificarne la conformità rispetto alla manifestazione di interesse. Questo processo è essenziale per garantire che tutte le parti coinvolte siano pronte a collaborare per il successo del festival.

La decisione della commissione di valutazione rappresenta un passo avanti significativo per il Festival della Canzone Italiana, un evento che non solo celebra la musica, ma anche la cultura e la tradizione italiana. Con l’ammissibilità della domanda della Rai, il Comune di Sanremo si prepara a dare il via a una nuova ed entusiasmante edizione del festival, che promette di attrarre artisti e pubblico da tutto il paese.

