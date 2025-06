La prima estate: il festival musicale di Lido di Camaiore torna con grandi artisti e novità

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Lido di Camaiore, incantevole località affacciata tra il Tirreno e le Alpi Apuane, si prepara ad accogliere la quarta edizione del festival La Prima Estate. Questo evento, che si svolgerà negli ultimi due weekend di giugno, dal 20 al 22 e dal 27 al 29, promette di essere un’esperienza unica, combinando musica di alta qualità, dibattiti e momenti di relax in spiaggia. Il festival si distingue per la sua attenzione verso artisti di fama internazionale, rendendolo un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica.

Un palco di eccellenza per artisti di fama mondiale

Il festival La Prima Estate si svolgerà nel suggestivo Parco BussolaDomani, un luogo che ha già ospitato leggende come Frank Zappa e Miles Davis. Quest’anno, il cartellone è ricco di nomi illustri, tra cui Air, Grace Jones, TV on the Radio, Spiritualized e Yard Act, tutti pronti a esibirsi in esclusiva con la loro unica data italiana. Non mancheranno anche artisti italiani come Lucio Corsi e Calibro 35, insieme a progetti emergenti come CAM Sound System con Sara Mautone e Il Mago Del Gelato. La selezione degli artisti riflette un impegno verso la qualità musicale, superando le tendenze del momento e puntando su un’offerta artistica di spessore.

Un contest per sostenere i talenti emergenti

Una delle novità di quest’edizione è il contest “Next Stage: La Prima Estate“, pensato per dare visibilità ai talenti emergenti della scena musicale italiana. In collaborazione con il locale milanese Detune, sono stati selezionati sei artisti che avranno l’opportunità di aprire ogni serata del festival. Tare, Le Nora, Giacoprudente, Rip, Nicaragua e La Gente saliranno sul palco, offrendo al pubblico un assaggio delle nuove proposte musicali prima dei grandi nomi internazionali.

Un programma ricco di eventi e performance

Il festival inizierà venerdì 20 giugno con un focus sull’alternative rock. Si esibiranno i Mogwai, noti per il loro post-rock, e gli Spiritualized, che porteranno il loro sound psichedelico. Gli Yard Act, un quartetto inglese di post-punk, completeranno la serata. Sabato 21 giugno sarà la volta degli Air, pionieri dell’electro-pop, e di St. Vincent, artista di punta dell’indie rock americano, vincitrice di tre Grammy Awards. La band italiana Calibro 35 e il progetto prima stanza a destra arricchiranno ulteriormente il programma.

Domenica 22 giugno, il festival presenterà il rock alternativo dei TV on the Radio, che tornano in Italia dopo un lungo silenzio, insieme a Nic Cester e Ramona Flowers. Il secondo weekend del festival offrirà eventi speciali, tra cui la serata Club Friday con Moodymann, un nome di spicco nell’house music, e la performance di Grace Jones, icona della musica pop, sabato 28 giugno. La chiusura del festival avverrà domenica 29 giugno con Lucio Corsi, che presenterà il suo nuovo album, accompagnato da Peter Cat Recording Co. e Il Mago Del Gelato.

Attività collaterali e iniziative sostenibili

Oltre alla musica, La Prima Estate offre una serie di attività collaterali. Massimo Coppola condurrà un talk ogni mattina, tranne il 27 giugno, presso l’Hotel Una Experience. Durante questi incontri, il pubblico potrà ascoltare commenti e interviste con gli artisti del festival. Non mancheranno anche eventi gastronomici, come il Music Lunch Lovers, che offrirà pranzi a tema musicale.

Per gli amanti del vino, sono previste degustazioni di vini Santa Cristina, mentre gli appassionati di yoga potranno partecipare a sessioni mattutine in spiaggia. Il festival conferma anche il Bar del Riciclo, un’iniziativa che premia la sostenibilità, permettendo di ricevere birra o acqua in cambio di bicchieri vuoti. Grazie alla collaborazione con Warsteiner e Acqua Silva, il festival punta a ridurre l’impatto ambientale, con l’obiettivo di raccogliere il 70% dei bicchieri di plastica.

Logistica e accessibilità

Per facilitare l’accesso al festival, sono stati potenziati i trasporti interni, con due bus al giorno da Firenze-Prato e da Livorno-Pisa che porteranno direttamente al Parco BussolaDomani. I pagamenti saranno esclusivamente elettronici, per snellire le code e migliorare l’esperienza del pubblico. Con un’area dedicata a cibo e bevande di alta qualità, La Prima Estate si conferma come un evento che unisce musica, cultura e sostenibilità, rendendolo un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati.

