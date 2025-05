La musica italiana in lutto per la scomparsa di Domenico “Gigi” Canu, fondatore dei Planet Funk

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La comunità musicale italiana è in lutto per la perdita di Domenico “Gigi” Canu, noto chitarrista e membro fondatore della band Planet Funk, deceduto a 66 anni. La notizia è stata comunicata dalla band stessa attraverso i propri canali social, esprimendo il dolore per la scomparsa di un artista che ha lasciato un segno indelebile nella musica dance ed elettronica.

La carriera dei Planet Funk

Attivi dal 1999, i Planet Funk hanno rivoluzionato la scena musicale con il loro stile unico e innovativo, mescolando sonorità elettroniche a melodie indimenticabili. La band ha saputo conquistare il pubblico non solo in Italia, ma anche all’estero, diventando un punto di riferimento per gli amanti della musica dance. Le loro canzoni hanno animato club e festival, facendo ballare generazioni di fan.

Il primo grande successo della band è stato “Chase the Sun“, un brano che è diventato un vero e proprio inno nei club e nei festival di tutto il mondo. Questo successo ha segnato l’inizio di una serie di album di grande impatto, tra cui “Non Zero Sumness” , “The Illogical Consequence” , “Static” e “The Great Shake” . Questi dischi contengono hit memorabili come “Inside All the People“, “Who Said“, “Another Sunrise” e “The Switch“, consolidando la loro posizione nel panorama musicale.

Chi era Domenico Gigi Canu

Nato a Napoli, Gigi Canu è stato una figura fondamentale nella storia dei Planet Funk. Insieme a Marco Baroni, Alex Neri e Sergio Della Monica, ha dato vita a un progetto musicale che ha saputo evolversi nel tempo, combinando elettronica e strumenti suonati dal vivo. La sua chitarra e la sua visione musicale hanno rappresentato un pilastro per il gruppo, soprattutto nei momenti di difficoltà, come la perdita di Della Monica nel 2018.

Negli ultimi anni, Canu ha affrontato una battaglia contro una malattia, ma ha continuato a essere presente nella band, contribuendo alla creazione di nuova musica e mantenendo vivo il legame con i fan. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo tra i membri della band, ma anche tra tutti coloro che hanno condiviso momenti indimenticabili grazie alla loro musica.

La partecipazione a Sanremo 2025

Uno dei momenti più significativi della carriera di Gigi Canu e dei Planet Funk è stata la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2025, invitati dal direttore artistico Carlo Conti. Durante la serata finale, la band si è esibita su un palco galleggiante, portando il loro suono unico in un contesto simbolico per la musica italiana. Questo evento ha coinciso con il 25° anniversario della band, celebrato con una nuova versione del classico “Nights in White Satin” dei The Moody Blues.

Il concerto, previsto a Bergamo il 6 giugno, rappresentava un’opportunità per guardare al futuro, mantenendo viva la loro essenza musicale. La partecipazione a Sanremo è stata un tributo non solo alla loro carriera, ma anche alla memoria di Gigi Canu, che rimarrà per sempre parte di questo viaggio musicale.

Un ultimo saluto a Gigi Canu

La band ha annunciato la scomparsa di Gigi Canu con grande tristezza, comunicando che nei prossimi giorni verranno fornite informazioni sulle modalità e i luoghi per l’ultimo saluto. La perdita di un artista così amato lascia un segno profondo nel cuore dei fan e di tutti coloro che hanno vissuto la musica dei Planet Funk. La sua eredità continuerà a vivere attraverso le canzoni e i ricordi che ha lasciato, unendo le generazioni in un abbraccio musicale che trascende il tempo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!