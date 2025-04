La morte di Papa Francesco riaccende l’interesse per il film “Conclave” di Robert Harris

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La recente scomparsa di Papa Francesco ha riportato l’attenzione sul film “Conclave“, un’opera che ha riscosso notevole successo durante la scorsa stagione dei premi. Questo evento ha spinto molti a riconsiderare il legame tra il pontefice defunto e il romanzo di Robert Harris, che ha ispirato il film. L’elezione di Francesco nel 2013 ha avuto un impatto significativo sulla creazione di questa storia, come ha rivelato lo stesso autore in un’intervista.

L’ispirazione di Robert Harris

In un’intervista rilasciata a Repubblica, Robert Harris ha condiviso come l’elezione di Jorge Mario Bergoglio al soglio pontificio abbia influenzato la sua scrittura. Harris ha spiegato che l’idea alla base del suo romanzo è nata proprio nel momento in cui Francesco è stato eletto Papa. “Prima che diventasse film premio Oscar quest’anno, ebbi l’ispirazione proprio con l’elezione di Francesco nel 2013. Senza di lui non avrei mai scritto quel romanzo”, ha dichiarato lo scrittore.

Harris ha descritto il momento in cui ha visto Francesco apparire al balcone di San Pietro, sottolineando il suo volto caratterizzato da umiltà, compassione e un tocco di umorismo. Questo incontro visivo ha suscitato in lui una domanda fondamentale: “Come ci è arrivato lassù?” Questa curiosità ha dato vita a una narrazione che esplora le dinamiche del Conclave e le sfide che i cardinali affrontano nel scegliere un nuovo Papa.

Il successo di “Conclave” e il suo impatto culturale

Il romanzo di Harris ha rapidamente guadagnato popolarità, culminando nella sua trasposizione cinematografica. Il film ha ricevuto apprezzamenti sia dalla critica che dal pubblico, diventando un punto di riferimento nel panorama cinematografico recente. Con la morte di Papa Francesco, “Conclave” ha visto un rinnovato interesse, tornando a dominare le classifiche di streaming. Questo fenomeno evidenzia non solo l’attualità della storia, ma anche la sua capacità di risuonare con il pubblico in momenti di cambiamento significativo all’interno della Chiesa cattolica.

Il film non è l’unico a esplorare la figura di Bergoglio. Un altro titolo che ha attirato l’attenzione è “I Due Papi“, un’opera che si concentra sulla vita e le sfide affrontate da Francesco e dal suo predecessore, Papa Benedetto XVI. Entrambi i film offrono uno sguardo profondo e umano su figure che hanno avuto un impatto duraturo sulla Chiesa e sul mondo.

La possibilità di nuove ispirazioni

Con l’elezione di un nuovo Papa all’orizzonte, ci si chiede se la figura del prossimo pontefice possa ispirare un nuovo romanzo o film. La storia di Francesco ha dimostrato come la vita di un Papa possa essere fonte di narrazioni avvincenti e significative. Harris ha già dimostrato la sua capacità di catturare l’essenza di questo mondo complesso e affascinante, e non è difficile immaginare che un nuovo leader spirituale possa dare vita a ulteriori opere di grande valore.

In un momento in cui la Chiesa cattolica si trova ad affrontare sfide e opportunità, la narrativa cinematografica e letteraria continua a svolgere un ruolo cruciale nel riflettere e interpretare questi eventi. La morte di Papa Francesco ha aperto una nuova fase di discussione e riflessione, non solo sulla sua eredità, ma anche su ciò che il futuro potrebbe riservare per la Chiesa e i suoi fedeli.

