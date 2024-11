La magia dell’Asia a Roma: Cinecittà World lancia l’Oriental World, un festival di luminarie

Cinecittà World, il parco divertimenti di Roma, ha appena svelato un evento affascinante che trasporta i visitatori in un viaggio nelle culture e nelle tradizioni asiatiche. L’Oriental World è un festival di luminarie che si terrà dal 23 novembre al 6 gennaio 2025, offrendo un’esperienza immersiva tra miti, leggende e sapori orientali. Scopriamo insieme le meraviglie di questa iniziativa che arricchisce il panorama culturale e ludico della Capitale.

Un percorso incantato tra le luminarie

All’interno di Cinecittà World, oltre 220 installazioni artistiche, realizzate da abili artigiani, abbelliscono il parco con opere che raggiungono altezze di 8 metri. Queste meraviglie, disposte lungo un percorso pedonale di oltre un chilometro, invitano i visitatori a una passeggiata tra cultura e fantasia. Ogni installazione è una celebrazione dell’arte tradizionale cinese e degli elementi iconici della sua cultura, offrendo una visione affascinante che affianca la modernità delle attrazioni di un parco divertimenti.

Il biglietto di ingresso include l’accesso a queste installazioni, garantendo un’opportunità unica per esplorare e scoprire un mondo nuovo senza allontanarsi da Roma. I visitatori possono vivere un’atmosfera magica, ideale per famiglie e appassionati di culture diverse, arricchita dai colori vivaci e dalle luci straordinarie delle luminarie, che illuminano il percorso rendendolo ancora più suggestivo.

Le due dimensioni del festival

L’Oriental World è strutturato in due principali aree tematiche: il Palazzo del Dragone e l’Oriental Wonderland. Il Palazzo del Dragone rappresenta un leggendario regno subacqueo, popolato da figure mitiche come il Primo Ministro Tartaruga e il Generale Granchio. Qui, i visitatori sono immersi in una narrazione che celebra le tradizioni e le storie della mitologia cinese.

Dall’altro lato, l’Oriental Wonderland è un vero e proprio paese delle meraviglie in cui prendono vita le magie cinesi. Tra queste, il Drago Cinese, lungo oltre 30 metri, cattura l’attenzione e rappresenta un simbolo di forza e fortuna. Accanto a creature incantevoli, come la Fenice, si possono ammirare anche elementi naturali come piante marine che contribuiscono a creare un’atmosfera incantevole. In questo contesto, i visitatori possono anche usufruire di un’area dedicata all’Oriental Food, un’opportunità imperdibile per gustare deliziosi piatti street food della cucina cinese.

Il periodo festivo e l’esperienza immersiva

L’Oriental World si svolge in un periodo magico, arricchendo ulteriormente le festività di Natale a Cinecittà World. A partire dal 23 novembre fino alla Festa della Befana del 6 gennaio 2025, i visitatori possono godere di un’esperienza natalizia unica. Durante questo lasso di tempo, il parco si trasforma in una fusione di culture: accanto all’Oriental World, Cinecittà Street ospiterà il Villaggio di Natale e la casa di Babbo Natale, creando un’atmosfera festiva senza pari.

Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World, ha sottolineato come l’Oriental World si integri perfettamente tra le sette aree tematiche esistenti. “Questa nuova esperienza permetterà ai nostri ospiti di viaggiare nell’estremo Oriente senza lasciare Roma”, ha dichiarato, enfatizzando l’impatto che tale attrazione avrà sulla già ricca offerta del parco e sugli altri parchi gemelli, Roma World e Aqua World.

Orari e eventi speciali

Cinecittà World sarà aperto nel periodo natalizio tutti i fine settimana, con un’apertura continuativa dal 25 dicembre al 6 gennaio, dalle ore 11:00 alle 21:00. Una delle attrazioni principali sarà la celebre festa di Capodanno, che promette di essere la più grande d’Italia. Questo evento include un villaggio del divertimento con 40 attrazioni e una serie di cene a tema, concerti e DJ set. In programma ci sono anche spettacolari fuochi d’artificio a mezzanotte e un divertimento continuo che andrà dalle 18:00 fino alle 08:00 del mattino.

Oriental World rappresenta non solo un’opportunità per esplorare tradizioni e culture diverse, ma anche un modo per rendere il periodo festivo ancora più speciale, regalando momenti indimenticabili a visitatori di ogni età.