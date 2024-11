La forza del destino: un’opera epocale nel ventennale della scomparsa di Renata Tebaldi

La Prima della Scala di Milano, uno degli eventi culturali più attesi, si appresta a celebrare la figura della celebre soprano Renata Tebaldi in occasione del ventesimo anniversario della sua scomparsa. Il 7 dicembre 2023, il palcoscenico dell’illustre teatro ospiterà la rappresentazione de “La Forza del Destino“, un’opera di Giuseppe Verdi definita “maledetta”. L’evento vedrà la partecipazione di nomi prestigiosi del panorama lirico internazionale, mentre il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà assente per impegni improrogabili. Un’esperienza di due ore e quaranta che promette di trasportare il pubblico in una trama ricca di passione e vendetta.

La forza del destino: il cast e la direzione

“La Forza del Destino” torna alla Scala di Milano dopo un lungo intervallo di 23 anni. L’ultima rappresentazione risale a circa due decenni fa, diretta dal noto maestro Valery Gergiev, mentre Riccardo Muti l’aveva presentata nel 1999 e nel lontano 1965 la direzione era stata affidata a Gianandrea Gavazzeni. Per il debutto di quest’anno, il direttore d’orchestra Riccardo Chailly guiderà l’interpretazione, con la regia di Leo Muscato.

Il cast sarà di prim’ordine, pronto a dare vita ai complessi personaggi dell’opera verdiana. La soprano russa Anna Netrebko assumerà il ruolo di Donna Leonora, mentre il tenore Brian Jagde interpreterà Don Alvaro. Completano il cast il baritono Ludovic Tézier, in veste di Don Carlo di Vargas, e il mezzosoprano Vasilisa Berzhanskaya nel ruolo di Preziosilla. Questo ensemble rappresenta una fusione di talento e passione, promettendo un’interpretazione che possa onorare la tradizione lirica e la drammaticità della storia.

La trama de La forza del destino

“La Forza del Destino” è un melodramma strutturato in quattro atti, ispirato all’opera “Don Álvaro o la fuerza del Sino” del drammaturgo spagnolo Ángel de Saavedra, Duca di Rivas. La narrazione ruota attorno all’amore impossibile tra Donna Leonora, una nobildonna, e Don Alvaro, un uomo di origine mista, la cui relazione è ostacolata dal padre di Leonora. Durante un tentativo di fuga, il padre viene ucciso da un colpo di pistola accidentalmente sparato da Don Alvaro, scandagliando i protagonisti in un quadro di drammatiche conseguenze.

Poco dopo, Leonora si traveste da uomo e si rifugia in un convento, dove troverà ospitalità, mentre il suo fratello, Don Carlo, giura vendetta per l’ingiusta morte del padre, cercando di riabilitare l’onore della famiglia. In un susseguirsi di eventi tragici, Don Alvaro, credendo che Leonora sia deceduta, si unisce all’esercito. In una serie di coincidenze inaspettate, Don Carlo e Don Alvaro si trovano faccia a faccia sul campo di battaglia, ignari della loro vera identità. Nonostante i legami di fratellanza forgiati, il destino culmina in un tragico duello, costringendo i personaggi a confrontarsi con le conseguenze delle proprie azioni.

L’opera “maledetta” di Verdi tra scaramanzia e leggende

Definita l’opera “maledetta” per eccellenza, “La Forza del Destino” è avvolta da una serie di leggende e superstizioni che arricchiscono il suo fascino. La sorte avversa che ha segnato i suoi debutti ha alimentato un’aura di mistero e paura attorno all’opera. Ad esempio, la prima a San Pietroburgo fu caratterizzata dall’assenza della soprano protagonista, un imprevisto che mandò il compositore Giuseppe Verdi nel panico.

Altri episodi inquietanti hanno caratterizzato la storia dell’opera. Francesco Maria Piave, il librettista, visse eventi personali drammatici, inclusa la malattia di sua madre. Un episodio celebre avvenne al Metropolitan di New York nel 1960, quando il baritono Leonard Warren morì sul palco mentre interpretava “Urna fatale del mio destino”, trasformando l’opera in un simbolo di maledizione.

Anche la Scala ha vissuto un episodio di malcontento: l’atteso tenore Jonas Kaufmann non potrà esibirsi nei panni di Don Alvaro, costringendo la produzione a affidare il ruolo a Brian Jagde poco prima dell’inizio delle rappresentazioni. Tali eventi, per quanto fortuiti, alimentano le conversazioni attorno a quest’opera che continua a catturare l’immaginario collettivo.