La festa di Roma celebra la storia del cinema con eventi imperdibili da otto a ottobre

Dal 16 al 27 ottobre, la Casa del Cinema di Roma si trasformerà in un importante punto di riferimento per gli appassionati di cinema, ospitando una sezione speciale dedicata alla storia del cinema. Dieci documentari in prima visione, film restaurati e incontri con ospiti di spicco contrassegneranno questa edizione della Festa di Roma, curata da Gian Luca Farinelli, noto direttore della Cineteca di Bologna. L’evento promette di essere un tributo ricco di contenuti ed emozioni per tutti gli amanti del grande schermo.

I momenti salienti della festa

Uno degli eventi di punta sarà la celebrazione del trentennale di “Pulp Fiction“, il capolavoro di Quentin Tarantino. L’appuntamento, fissato per domenica 20 ottobre alle ore 21, vedrà la presenza del regista Gabriele Mainetti, conosciuto per il suo lavoro in “Lo chiamavano Jeeg Robot“. La serata offrirà un’occasione unica per ripercorrere cifre e temi di un film che ha segnato un’epoca nel panorama cinematografico mondiale.

Ma non è tutto: anche “Arrapaho“, pellicola del 1984 diretta da Ciro Ippolito e recentemente restaurata, sarà presentata il 18 ottobre dal regista stesso e dal critico Marco Giusti. Un altro grande ritorno sul grande schermo sarà “Mimì metallurgico ferito nell’onore” di Lina Wertmüller, il cui restauro sarà introdotto lunedì 21 ottobre dal direttore del Museo Nazionale del Cinema, Carlo Chatrian. Martedì 22 sarà la volta di “Sei donne per l’assassino” di Mario Bava, con interventi di Lamberto Bava, figlio del regista, e Steve Della Casa, curatore della Cineteca Nazionale.

Il programma di questo festival si aprirà mercoledì 16 ottobre alle 21 con “Sabrina” di Billy Wilder, una commedia romantica iconica che vede protagonisti Audrey Hepburn, William Holden e Humphrey Bogart. Una celebrazione del cinema classico che promette di incantare il pubblico.

Documentari in anteprima da non perdere

Questa sezione della Festa di Roma non si limita a proiezioni di pellicole storiche, ma include anche dieci documentari in anteprima dedicati a figure straordinarie della settima arte. Tra gli ospiti vi sarà un ricco parterre di nomi importanti tra cui Hind R. Boukli, Serge Toubiana, Laurent Galinon e molti altri. Il primo documentario in cartellone è “L’Homosexualité au cinéma, les chemins de la victoire” di Sonia Medina, un’analisi scrupolosa sulla rappresentazione dell’omosessualità nel cinema.

In novità, il regista Ciro Ippolito incontrerà il critico Marco Giusti per discutere il documentario “C’era una volta Napoli“, approfondendo le radici culturali e artistiche della città. Altri titoli interessanti comprenderanno “Life Comes in Flashes” di Kathryn Ferguson, che celebra la vita e il lascito di Humphrey Bogart, e “Titanus 1904” di Giuseppe Rossi, un tributo alla storica casa di produzione cinematografica italiana.

Non mancheranno anche omaggi a grandi registi come Valerio Zurlini, dal titolo “Valerio Zurlini, peintre des sentiments“, e al celebre critico Mario Verdone nel documentario “Mario Verdone: il critico viaggiatore“. Ulteriori tributi sono previsti per François Truffaut e Alain Delon in opere come “Le Scénario de ma vie, François Truffaut” e “Melville, la solitude de deux samouraïs“.

Celebrazioni di grandi icone del cinema

Per omaggiare il centenario di Marcello Mastroianni, venerdì 17 ottobre alle 16, la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica ospiterà la proiezione in anteprima di “Ciao Marcello, Mastroianni l’antidivo“, un docufilm di Fabrizio Corallo che esplorerà le molteplici sfaccettature dell’indimenticabile attore attraverso una ricerca approfondita.

Il festival di Roma, così ricco di programmazione, si pone come palcoscenico ideale per riflettere sull’evoluzione del cinema, analizzando le sue influenze e le sue intersezioni con la cultura contemporanea. Con un calendario denso di eventi e proiezioni, questa edizione della festa si annuncia come un’importante occasione per celebrare le bellezze e le storie che il cinema continua a raccontare, rendendo onore a chi ha contribuito alla sua grandezza.