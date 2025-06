La febbre dei Labubu: il fenomeno collezionistico che conquista il mondo del pop

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le creature Labubu, frutto della creatività dell’illustratore Kasing Lung, stanno vivendo un momento di grande popolarità nel panorama del collezionismo e della cultura pop. Questi piccoli mostri, caratterizzati da un design unico e accattivante, hanno già fatto registrare vendite record e collaborazioni con franchise di successo come One Piece. La loro ascesa nel mercato è un chiaro segnale di come il collezionismo stia evolvendo, attirando l’attenzione di appassionati e investitori.

Labubu: un fenomeno di culto nel collezionismo

I Labubu non sono più semplici pupazzi da collezione, ma sono diventati veri e propri simboli di status. Con le loro zanne affilate, orecchie appuntite e un ghigno malizioso, queste creature hanno conquistato il cuore di molti. Un esempio eclatante è rappresentato da un raro esemplare di prima generazione, di colore verde menta e alto 131 centimetri, venduto per la straordinaria cifra di 1,08 milioni di yuan, equivalenti a circa 150.000 dollari, durante un’asta organizzata dalla Yongle International Auction a Pechino. Questo evento, solitamente dedicato a gioielli e opere d’arte contemporanea, ha visto il banditore congratularsi con l’acquirente per aver acquisito l’unico esemplare esistente al mondo.

Non si tratta di un caso isolato: alla stessa asta sono stati messi in vendita 48 esemplari di Labubu, tra cui uno marrone di 160 centimetri, battuto a oltre 114.000 dollari. Solo 15 copie simili esistono nel mondo, a dimostrazione della rarità e del valore di questi oggetti. Anche i modelli meno esclusivi non sono da sottovalutare, con pezzi che hanno superato i mille dollari. Questo trend testimonia che l’interesse per i Labubu è in continua crescita, alimentato anche dalla presenza di celebrità come Lisa, star thailandese dei BLACKPINK, che ha reso questi mostri un vero e proprio feticcio sui social.

La collaborazione con One Piece: un successo immediato

Il grande pubblico ha accolto con entusiasmo la recente collaborazione tra Labubu e One Piece, due icone della cultura pop. Pop Mart, il gigante cinese dei giocattoli, ha lanciato la serie THE MONSTERS X One Piece, una collezione in cui i personaggi di One Piece, come Rufy e la sua ciurma, vengono reinterpretati come mostriciattoli con uno stile unico e grottesco. Ogni figura era venduta a 18,99 dollari, ma la collezione è andata sold out in tempi record, dimostrando l’enorme richiesta di questi articoli.

Attualmente, sul sito di Pop Mart è possibile iscriversi per ricevere notifiche riguardo a eventuali rifornimenti, ma per ora i fan devono pazientare. Questa collaborazione rappresenta un perfetto esempio di come i Labubu stiano riuscendo a unire diversi mondi pop, attirando l’attenzione di collezionisti e appassionati di anime.

Futuro e potenzialità di mercato per i Labubu

Nonostante al momento non ci siano altre collaborazioni ufficiali tra Labubu e franchise di anime, il potenziale per future partnership è palpabile. La domanda per questi oggetti da collezione è così alta che è probabile che vedremo nuove ondate di crossover, magari con franchise iconici come Pokémon, Naruto o Demon Slayer. I Labubu, nati come figure da nicchia, sono ormai parte integrante dell’immaginario pop globale, con un piede nel mondo dell’arte contemporanea e l’altro ben piantato nel cuore dell’animazione giapponese.

Il fenomeno Labubu non mostra segni di rallentamento, e il mercato continua a espandersi, attirando l’attenzione di nuovi collezionisti e appassionati. Con il supporto di celebrità e la crescente popolarità delle collaborazioni, i Labubu sono destinati a diventare sempre più influenti nel panorama del collezionismo e della cultura pop.

