La Corrida: la serata del 27 novembre tra esibizioni stravaganti e appelli curiosi

Nella puntata di mercoledì 27 novembre trasmessa su Nove, il pubblico ha assistito a un’ennesima serata di divertimento e trasgressione con l’immancabile evento ‘La Corrida’, dove i dilettanti del canto si sfidano nel tentativo di impressionare il pubblico e i giudici. Tra interpretazioni discutibili e performances cringeworthy, il presentatore Amadeus si conferma abile padrone di casa. In questa serata, i protagonisti non sono solo i cantanti, ma anche le interazioni tra di loro e il capopopolo Elio, sempre pronto a stravolgere la scena con la sua personalità esuberante.

Il dilettante che ambisce a essere Annalisa: una performance discutibile

Tra i partecipanti della serata, si è distinto un aspirante sosia di Annalisa, che ha cercato di interpretare il brano ‘Bellissima‘. Purtroppo, la sua esibizione è stata più un disastro che un trionfo. Vestito con reggicalze e parrucca rossa, il concorrente ha mostrato di conoscere bene il testo, un primo passo in avanti rispetto ad altri partecipanti, ma il risultato finale è stato ben lontano dall’emozionare. La sua voce, intenta a raggiungere acuti striduli, è stata paragonata a risatine demoniache. La performance si è interrotta bruscamente quando, travolto dall’emozione, ha dovuto ripartire dall’inizio. Amadeus ha tentato di giustificare l’accaduto accollando la colpa al Maestro Leonardo De Amicis, mentre il pubblico è rimasto in attesa dei momenti di eccitazione e ilarità. Con il suo slogan “anche io sono bellissimo“, il partecipante si è lasciato andare a un appello a Annalisa, sperando che la vera cantante lo seguisse sui social. Un momento singolare che ha suscitato l’ilarità di tutti, con Elio che ha commentato su quanto fosse attenta la cura maniacale del dilettante.

La signora Nadia: un’imitazione sorprendente di Cristina D’Avena

Tra le esibizioni della serata, quella della signora Nadia è stata senza dubbio la più memorabile. Presentando il suo background di impiegata in una mensa scolastica e proprietaria di una piccola boutique gastronomica, Nadia è approdata a ‘La Corrida’ per mostrare al pubblico il suo talento cantando un medley che ha stupito tutti. Durante la pandemia, per gioco, aveva iniziato a cantare e, incoraggiata dal marito, si è sentita pronta per il palcoscenico. Esibendosi con brani iconici come ‘Mila e Shiro‘, ‘Pollon‘ e ‘Occhi di Gatto‘, Nadia ha rivelato una straordinaria somiglianza con Cristina D’Avena, tanto da sembrare di averle “rubato” la voce. Nonostante la sua performance sia stata contestata dal pubblico, che ha preferito un’altra partecipante, la signora Nadia ha dimostrato di possedere un talento sorprendente e riesce a strappare applausi e sorrisi, immortalando il tema della puntata con una freschezza insolita per un programma generalmente caratterizzato da esibizioni più eccentriche.

Un Max Pezzali arrabbiato: la performance memorabile di un dilettante

L’interpretazione di ‘Sei un Mito‘ da parte di un altro dilettante ha attirato l’attenzione sia per l’interpretazione viva e ricca di energia, che per il carattere impossibile da non notare. Con un atteggiamento che oscillava tra l’entusiasmo e l’aggressività, la performance del partecipante è iniziata con un’enfasi eccessiva, che lo ha portato a sembrare decisamente più arrabbiato del necessario. Mentre il pubblico osservava curiosamente, la bellezza di un potenziale sogno televisivo ha preso vita nel momento in cui Amadeus lo ha accostato a un altro concorrente che ha danzato goffamente, creando una scena divertente e surreale. Questa “reunion” tra Max Pezzali e Mauro Repetto sulle note di ‘Hanno Ucciso l’Uomo Ragno‘ rappresenta un importante momento televisivo, nonostante le performance di entrambi siano state segnate da difetti. La comicità della situazione ha intrattenuto il pubblico, rendendo la serata ancor più memorabile.

Elio, capopopolo in difficoltà e interazioni culinarie

Elio, l’irriverente capopopolo della serata, ha dimostrato ancora una volta la sua versatilità e il suo spirito. Vestito da torero, ha interagito con i dilettanti, cercando di incoraggiarli con il suo umorismo. Tuttavia, è stato anche oggetto di scherzi, finendo costretto in una camicia di forza, costretto a fare i conti con l’inevitabile domanda sulla qualità del cibo servito nella mensa di Nove. Mentre i concorrenti cercavano di liberarlo, Elio ha proseguito con le sue battute, strappando risate al pubblico. La sua affermazione di essere “corruttibile” ha divertito, mentre si è mostrato desideroso di provare ogni piatto offerto dai dilettanti con la speranza di ottenere sconti nei ristoranti. La stravaganza e le caratterizzazioni dell’episodio hanno reso la serata indimenticabile, mentre si ponevano interrogativi sulla strana combinazione di talenti e stramberie che caratterizzano ogni puntata di ‘La Corrida‘.

Un successo inaspettato: Auditel alla mano

Nonostante le esibizioni variopinte e spesso discutibili, il programma sta raccogliendo ascolti sempre più favorevoli. Amadeus sembra aver trovato la formula vincente per attrarre i telespettatori, contrariamente a chi ipotizzava il fallimento della trasmissione. Da quanto emerso dai dati Auditel, ‘La Corrida‘ è diventata un appuntamento fisso per molti. Gli ascolti in crescita evidenziano l’originalità e il divertimento che il format riesce a offrire, riportando l’attenzione su un programma che, tra sorprese e situazioni comiche, continua a divertire il pubblico italiano. Mentre altri programmi tentano di primeggiare, ‘La Corrida‘ sta conquistando sempre più simpatia e attenzioni, dimostrando che l’eterogeneità dei partecipanti, unita al carisma di Amadeus e all’esuberanza di Elio, è un mix di fattori che rende questa trasmissione un classico intramontabile della televisione italiana.