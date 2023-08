La casa dei fantasmi: Rosario Dawson è andato fuori di testa per il dover recitare accanto a Jamie Lee Curtis

La casa dei fantasmi è un film in uscita il 23 agosto. La pellicola può vantare di un cast di tutto rispetto dove sono presenti anche dei premi Oscar. Tra questi la neo vincitrice Jamie Lee Curtis. Rosario Dawson ha raccontato a People Magazine la grande emozione nel recitare accanto all’attrice statunitense:

Jamie, sai, io e Tiffany (Haddish) eravamo fuori di testa nello stare accanto a lei.È davvero bellissimo come (il regista Justin Simien) ci ha messo insieme e ha dato a tutti noi dei cristalli e leggevamo la sceneggiatura insieme e semplicemente vivevamo questi bei momenti. Tiffany organizzava queste feste in casa durante le quali si faceva fare le unghie e l’henné e DeVito ci raggiungeva insieme a Jeff (Kurland), il nostro costumista.

Nel cast di La casa dei fantasmi, basato sull’attrazione dei parchi Disney, troviamo anche Danny DeVito, Jared Leto, Owen Wilson, Lakeith Stanfield e Winona Ryder.

La casa dei fantasmi, la trama

Il film racconta la storia di una madre single di nome Gabbie (Rosario Dawson), che ha di recente comprato una villa a New Orleans per iniziare una nuova vita insieme a suo figlio di 9 anni Travis (Chase W. Dillon). L’abitazione è stata venduta a un prezzo stranamente molto conveniente, infatti, solo dopo l’acquisto Gabbie si rende conto che la tenuta è abitata da fantasmi. Alla disperata ricerca di un aiuto per risolvere la scomoda convivenza con i suoi coinquilini senza un corpo, la donna si rivolge a un prete, che a sua volta contatta uno scienziato esperto di paranormale, un sensitivo proveniente dal quartiere francese e uno storico dal carattere collerico. Il gruppo cercherà di aiutare Gabbie e suo figlio a esorcizzare la villa e liberarla dalle presenze. Ma ci riusciranno? Qui di seguito il trailer del film tanto atteso, siamo sicuri che non ci deluderà.