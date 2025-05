La biografia postuma di papa Francesco: un testamento spirituale e politico

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’autobiografia di Papa Francesco, intitolata “Spera“, ha fatto il suo ingresso nelle librerie in un momento significativo, coincidente con il Giubileo della speranza, che si è celebrato in 100 paesi del mondo. Sebbene il Papa avesse desiderato che il libro venisse pubblicato solo dopo la sua morte, la sua pubblicazione ha suscitato un grande interesse, tanto da essere candidata al premio Bancarella. Tuttavia, la Fondazione del premio ha deciso di non includerla tra i finalisti, ma dopo la scomparsa del Papa, ha assegnato un premio speciale, un evento senza precedenti nella storia del Bancarella, annunciato a Milano.

La pubblicazione di “Spera” e il premio Bancarella

La decisione di pubblicare “Spera” prima della morte di Papa Francesco ha portato a un notevole successo commerciale. Il libro ha rapidamente scalato le classifiche, attirando lettori di ogni età e provenienza. I librai italiani, che ogni anno segnalano i titoli per il premio Bancarella, hanno riconosciuto il valore dell’opera, ma la Fondazione ha ritenuto opportuno non inserirlo tra i finalisti per motivi legati alla sua natura. Tuttavia, la morte del Papa ha cambiato le carte in tavola, e il premio speciale è stato assegnato in onore del suo contributo alla spiritualità e alla cultura.

L’evento di premiazione si è svolto nella sede di Vittoria Assicurazioni, sponsor del Bancarella. Durante la cerimonia, sono stati presentati anche i sei libri finalisti, tra cui titoli di autori noti come Milena Palmintieri e Gianni Oliva. La decisione di premiare “Spera” ha sottolineato l’importanza del messaggio di Papa Francesco e il suo impatto duraturo sulla società.

Il contenuto di “Spera”: un viaggio attraverso la vita di papa Francesco

“Spera” non è solo un’autobiografia, ma un’opera che si legge come un romanzo. Inizia con un episodio drammatico: il naufragio del piroscafo Mafalda, che partì da Genova verso l’America Latina e affondò, causando la morte di circa 300 migranti. Questo evento avrebbe potuto cambiare il destino dei nonni di Bergoglio, che avevano già acquistato i biglietti per il viaggio, ma non riuscirono a vendere i loro beni in tempo. Questo episodio segna un punto cruciale nella vita del Papa, che ha sempre riconosciuto la Provvidenza divina nel suo cammino.

Nel libro, Papa Francesco affronta temi di grande rilevanza sociale e politica, come le guerre, le migrazioni, le crisi climatiche e le disuguaglianze. Ogni argomento è trattato con una profonda sensibilità e arricchito da citazioni di opere letterarie, cinematografiche e musicali. La sua indignazione verso le ingiustizie è palpabile, e il Papa esprime una forte rabbia quando parla delle vittime delle guerre, sottolineando la necessità di un cambiamento.

La relazione tra papa Francesco e l’autore: un legame speciale

L’autore di “Spera” ha condiviso un legame unico con Papa Francesco, caratterizzato da stima e fiducia reciproca. Ricorda con affetto il primo incontro, in cui la frenesia dell’agenda papale lo aveva messo in imbarazzo. Durante quel primo incontro, il Papa si è dimostrato umile e spiritoso, rivelando un lato personale che ha colpito profondamente l’autore. Un episodio curioso è stato quando il Papa ha insistito per essere l’ultimo a lasciare la stanza, un gesto che riflette la sua natura attenta e rispettosa.

La semplicità di Papa Francesco, unita a un pensiero profondo e strutturato, emerge chiaramente nel libro. La sua capacità di comunicare con il cuore delle persone è uno dei tratti distintivi del suo ministero. La presenza di aneddoti e barzellette nel testo rende l’opera accessibile e coinvolgente, permettendo ai lettori di avvicinarsi alla figura del Papa in modo più intimo.

Temi centrali e messaggi di “Spera”

“Spera” affronta una vasta gamma di temi, tra cui le guerre, le migrazioni, le crisi climatiche e le disuguaglianze sociali. Papa Francesco utilizza il suo libro per esprimere un forte messaggio di indignazione e responsabilità. Una delle frasi più significative che ha voluto includere è una citazione di Tolstoj, che invita alla riflessione: “Cristo si è adirato una sola volta, per l’ipocrisia dei farisei”. Questo passaggio evidenzia il coraggio di prendere posizione e di non nascondersi di fronte alle ingiustizie.

La chiave del testamento spirituale e politico di Papa Francesco risiede nella sua capacità di affrontare questioni difficili con sincerità e passione. La sua vita e il suo ministero sono stati caratterizzati da un impegno costante per il bene comune, e “Spera” rappresenta un invito a riflettere su come ciascuno di noi possa contribuire a un mondo migliore.

