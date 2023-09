La bellezza del finale di “Before Sunset” è senza pari

Before Sunset è un film del 2004 diretto da Richard Linklater, con Ethan Hawke e Julie Delpy. Presentato in concorso al Festival di Berlino, è il seguito di Before Sunrise del 1995, nonché secondo capitolo dell’intera trilogia con stesso regista e interpreti. Il suo sequel è Before Midnight del 2013. Il budget per la realizzazione del film è stato di 2,5 milioni di dollari.

Before Sunset, la trama

Jesse e Celine non si vedono da nove anni, da quando trascorsero insieme quella notte per loro indimenticabile. Lui si è sposato con un’altra donna ed è diventato papà e ha ottenuto la fama dopo aver pubblicato un libro autobiografico, che ripercorre proprio le fasi salienti di quel loro primo, magico, incontro. Lei si sta frequentando con un altro uomo, ma quando si ritrovano insieme a Parigi, dove Jesse sta promuovendo la sua opera, il sentimento che si era creato in passato fa nuovamente capolino, con conseguenze del tutto imprevedibili.

La famosa scena del film

Da una Vienna Imperiale si passa alla città simbolo di romanticismo per antonomasia: Parigi. Diventato uno scrittore piuttosto famoso, Jesse sta presentando uno dei suoi romanzi all’interno dell’ormai storica libreria Shakespeare & Co. Tra il pubblico c’è anche Celine che, con stupore, si è riconosciuta nel personaggio femminile del libro. In effetti, Jesse ha raccontato proprio la loro storia e quel primo incontro eccezionale. Quando si ritrovano, al termine della presentazione, decidono di passare nuovamente la giornata insieme. Passeggiano per la città, si fanno trasportare dall’andamento lento di un bateau-mouche, con la consapevolezza che non s’incontreranno più.

Il regista, però, ha in serbo un finale diverso. Non si tratta certo di un momento costruito con enfasi o grazie a delle battute ben studiate. La bellezza di questa chiusura risiede proprio nella sua normalità, nella sensazione che tutti potremmo prendere una decisione così immediata e rivoluzionaria sull’onda dei sentimenti. Nonostante i due abbiano dei rapporti in atto e non si vedano da ben nove anni, infatti, nell’arco di una giornata riscoprono che quel sentimento provato e messo da parte è tutt’altro che morto. Ed è per questo che Jesse deciderà di non prendere l’aereo per fare ritorno in America, dove ad attenderlo ci sono una moglie e un figlio. Qui di seguito la famosa scena del film.