La BBC porta Agatha Christie nel futuro con un innovativo corso di scrittura online

La celebre autrice britannica Agatha Christie, nota per i suoi intrighi e gialli avvincenti, torna a far parlare di sé grazie a un progetto innovativo realizzato dalla BBC. Utilizzando le tecnologie più avanzate, la BBC Studios ha ricreato la voce e l’aspetto della scrittrice per un corso di scrittura online, in collaborazione con Agatha Christie Ltd e la piattaforma BBC Maestro. Questo corso rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati di apprendere i segreti della narrativa poliziesca direttamente dalla mente di una delle più grandi autrici di tutti i tempi.

Un progetto innovativo e coinvolgente

Il corso di scrittura è stato presentato in un evento esclusivo al Claridge’s Hotel di Londra, dove erano presenti figure di spicco del settore, tra cui James Prichard, pronipote di Agatha Christie e amministratore delegato di Agatha Christie Ltd. Durante la presentazione, Prichard ha espresso il suo entusiasmo per il progetto, sottolineando l’importanza di mantenere l’autenticità della figura di sua bisnonna. La collaborazione tra BBC Studios e Agatha Christie Ltd ha dato vita a un corso che non solo insegna le tecniche di scrittura, ma rende anche omaggio alla storia e all’eredità della scrittrice.

Per la realizzazione del corso, BBC Maestro ha utilizzato una combinazione di tecnologie all’avanguardia. L’attrice Vivien Keene ha interpretato Agatha Christie, prestando il suo volto e le sue movenze. Un team di esperti in effetti visivi e tecnici audio ha lavorato per ricostruire digitalmente la voce e l’aspetto della scrittrice, utilizzando materiali d’archivio, registrazioni restaurate e fotografie storiche. Questo approccio ha permesso di creare un’esperienza formativa che rispetta l’immagine e l’eredità di Christie.

La cura nella realizzazione del corso

Nicki Sheard, presidente di BBC Studios Brands & Licensing, ha evidenziato l’importanza di seguire rigorosi standard etici nell’uso dell’intelligenza artificiale per ricreare figure storiche. Durante il lancio del corso, ha affermato che il progetto è stato realizzato con la massima attenzione e sensibilità, garantendo il consenso degli eredi di Agatha Christie. Questo aspetto è fondamentale, poiché l’uso dell’AI per ricreare personalità del passato solleva questioni etiche e legali che devono essere affrontate con serietà.

James Prichard ha condiviso le sue iniziali riserve riguardo al progetto, esprimendo la necessità di assicurarsi che ci fosse materiale autentico sufficiente per rappresentare adeguatamente la figura di sua bisnonna. Tuttavia, dopo aver esaminato la sceneggiatura del corso, ha dichiarato di essere rimasto positivamente colpito dal risultato finale.

Vivien Keene ha raccontato la sua esperienza nel ruolo di Agatha Christie, descrivendo il processo di selezione e la sfida di interpretare una figura così iconica. La sua interpretazione si è concentrata su movimenti sobri e misurati, poiché non esistono riprese di Christie di profilo. Keene ha definito questa esperienza come una delle più gratificanti della sua carriera, sottolineando l’importanza di rendere giustizia a una figura così significativa nella letteratura.

Un corso che celebra l’eredità di Agatha Christie

Il corso di scrittura su BBC Maestro rappresenta un’opportunità unica per gli aspiranti scrittori di apprendere i principi della narrativa poliziesca direttamente dalla mente di Agatha Christie. Questo progetto è il primo nel suo genere e offre un’esperienza immersiva che guida gli utenti attraverso le tecniche e i segreti che hanno reso Christie una delle autrici più amate e rispettate della storia.

La BBC ha una lunga storia di collaborazione con la proprietà Christie, avendo prodotto numerosi adattamenti televisivi delle sue opere negli ultimi anni. Titoli come “Dieci piccoli indiani“, “Le due verità” e “Murder is Easy” hanno contribuito a mantenere viva la sua eredità. Con il nuovo corso, la BBC continua a onorare la memoria di Agatha Christie, rendendo accessibili le sue intuizioni e il suo genio creativo a una nuova generazione di scrittori.

Il tema dell’uso dell’intelligenza artificiale per ricreare figure storiche è sempre più attuale e controverso. Già nel 2016, il film “Rogue One: A Star Wars Story” aveva sollevato interrogativi legali riguardo alla ricostruzione digitale di personaggi del passato. Più recentemente, la voce di Michael Parkinson è stata ricreata digitalmente per un podcast commemorativo, dimostrando come la tecnologia possa essere utilizzata per onorare e preservare le figure storiche.

