La band originale di Alice Cooper torna con un nuovo album dopo oltre 50 anni

Il mondo della musica rock è in fermento per il ritorno della band originale di Alice Cooper, che si riunisce per la prima volta dopo cinquant’anni. Il nuovo album, intitolato ‘The Revenge of Alice Cooper‘, sarà disponibile dal 25 luglio su earMUSIC. Questo atteso progetto segue una serie di album storici che hanno segnato la carriera della band, come ‘School’s Out‘, ‘Billion Dollar Babies‘, ‘Love It To Death‘ e ‘Killer‘. Il primo singolo estratto, ‘Black Mamba‘, è già stato rilasciato e presenta la collaborazione del leggendario Robby Krieger, chitarrista dei Doors. Con questo nuovo lavoro, Alice Cooper promette di riportare in vita l’energia e il sound che hanno reso iconica la sua musica.

Un viaggio nel passato con ‘The Revenge of Alice Cooper’

‘The Revenge of Alice Cooper‘ rappresenta un’ode al genere horror vintage e allo shock rock che ha caratterizzato gli anni ’70. L’album riesce a catturare l’essenza della band originale, mantenendo intatta l’irriverenza e l’energia che hanno contraddistinto il loro stile. Tra le tracce più significative, spicca ‘What Happened To You‘, una registrazione inedita che include la partecipazione postuma di Glen Buxton, il chitarrista scomparso nel 1997. Questo brano rappresenta un ponte tra passato e presente, dimostrando come la musica di Alice Cooper continui a vivere e a evolversi nel tempo.

In aggiunta, l’album include una bonus track davvero speciale: una versione alternativa di ‘Return of The Spiders‘, risalente al 1970. Questa traccia, recuperata da registrazioni originali che si pensavano perdute, è stata recentemente mixata da Bob Ezrin, produttore di lunga data della band. La presenza di questi brani storici arricchisce ulteriormente l’album, rendendolo un must per i fan di vecchia data e per le nuove generazioni.

La magia della registrazione in studio

Per realizzare ‘The Revenge of Alice Cooper‘, Alice, Neal, Michael e Dennis si sono riuniti in uno studio di registrazione tradizionale nel Connecticut, cercando di ricreare l’atmosfera magica degli anni ’70. Questo incontro non è solo un ritorno alle origini, ma anche una celebrazione dell’amicizia e della passione condivisa per la musica. Ogni brano dell’album, dal potente ‘Black Mamba‘ alla ribellione di ‘Wild Ones‘, fino alle melodie avvincenti di ‘See You On The Other Side‘, è un tributo al rock ‘n’ roll che ha segnato un’epoca.

L’album sarà disponibile in vari formati, inclusa una versione box set e una stampa artistica in formato smart. Entrambi i formati conterranno due bonus track e offriranno il download automatico dell’album in alta definizione il giorno della sua uscita. Con ‘The Revenge of Alice Cooper‘, la band non solo riafferma la propria presenza nel panorama musicale contemporaneo, ma invita anche i fan a rivivere l’intensità e la creatività che hanno reso la loro musica senza tempo.

