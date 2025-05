Kyle Alessandro rappresenta la Norvegia all’Eurovision Song Contest 2025 con il brano “Lighter”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Kyle Alessandro, giovane artista emergente, è pronto a calcare il palcoscenico dell’Eurovision Song Contest 2025, che si svolgerà a Basilea. Con il suo brano “Lighter“, il cantante e ballerino di origini miste si prepara a conquistare il pubblico internazionale. Scopriamo di più sulla sua carriera e sul significato della sua musica.

Chi è Kyle Alessandro

Nato il 10 marzo 2006 a Levanger, in Norvegia, Kyle Alessandro è un talento poliedrico che ha già dimostrato di avere una carriera promettente. Figlio di un padre spagnolo e di una madre norvegese, ha iniziato a esprimere la sua passione per la musica fin da piccolo. A soli dieci anni, ha partecipato all’ottava edizione di Norway’s Got Talent, dove ha impressionato il pubblico con le sue doti canore e di ballo. Questa esperienza si è rivelata fondamentale per il suo percorso artistico, permettendogli di avvicinarsi al mondo della musica e di esplorare diversi generi.

Kyle ha una formazione linguistica notevole, parlando quattro lingue, e trae ispirazione da una vasta gamma di culture musicali, spaziando dalla tradizione sudamericana a quella giapponese, senza dimenticare le radici nordiche. Questa varietà di influenze si riflette nel suo stile musicale, che unisce elementi pop e folk, rendendo le sue canzoni uniche e riconoscibili.

Kyle Alessandro all’Eurovision Song Contest 2025

La partecipazione di Kyle all’Eurovision non è una novità. Già nel 2023, aveva tentato di rappresentare la Norvegia al Melodì Grand Prix con il gruppo Umami Tsunami, presentando il brano “Geronimo“. Nonostante non sia riuscito a ottenere il pass per l’Eurovision, l’esperienza ha rafforzato la sua determinazione e il suo desiderio di tornare a competere. Quest’anno, grazie alla potenza emotiva del suo nuovo singolo “Lighter“, è riuscito a conquistare il titolo di rappresentante norvegese.

“Lighter” è un brano che affronta tematiche profonde, tra cui la lotta della madre di Kyle contro il cancro. La canzone combina sonorità pop e folk norvegese, creando un’atmosfera intensa e coinvolgente. Kyle si esibirà per la prima volta sul palco di Basilea durante la prima semifinale dell’Eurovision, prevista per il 13 maggio 2025. La sua performance promette di essere un momento emozionante, sia per lui che per il pubblico.

Significato della canzone “Lighter”

Il testo di “Lighter” è carico di significato e riflette le esperienze personali di Kyle. La canzone parla di liberazione e resilienza, affrontando il tema di una relazione tossica e della necessità di ritrovare la propria forza interiore. La frase “sarò il mio accendino” simboleggia la volontà di Kyle di prendere il controllo della propria vita e di non lasciarsi più dominare dalle difficoltà.

La traduzione del brano rivela la lotta interiore del protagonista, che cerca di superare le proprie paure e di accendere una scintilla di speranza. Con versi che esprimono vulnerabilità e determinazione, Kyle invita gli ascoltatori a riflettere sulla propria forza e sul potere di rinascere dopo le avversità.

In sintesi, Kyle Alessandro si prepara a lasciare un segno indelebile all’Eurovision Song Contest 2025 con “Lighter“, una canzone che non solo mette in luce il suo talento, ma racconta anche una storia di coraggio e resilienza. La sua esibizione promette di essere un momento di grande impatto emotivo, capace di toccare il cuore di chi ascolta.

