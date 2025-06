Kris Jenner e il suo sorprendente ‘glow up’ in vista delle nozze di Bezos e Sanchez a Venezia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le recenti nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia hanno catturato l’attenzione dei media, ma a rubare la scena è stata Kris Jenner, la celebre matriarca della famiglia Kardashian. A 69 anni, Jenner ha mostrato un aspetto invidiabile, suscitando curiosità e domande sul suo segreto di bellezza. La sua trasformazione ha scatenato un acceso dibattito tra i fan e gli esperti di bellezza, che si interrogano su come sia riuscita a mantenere una forma così smagliante.

La trasformazione di Kris Jenner

Kris Jenner ha recentemente mostrato un aspetto così giovane da farla sembrare quasi la sorella di Kim Kardashian, la sua secondogenita di 44 anni. Questo cambiamento ha portato a parlare di un vero e proprio ‘glow up’, un termine che indica una rinascita estetica, particolarmente in voga sui social media. Gli osservatori notano un viso più tonico e scolpito, che ha suscitato l’interesse di molti. La manager, attualmente in una relazione con Corey Gamble, non ha mai nascosto il suo interesse per la medicina estetica, una passione condivisa con il resto della sua famiglia.

Kris ha fatto uso di trattamenti come botox, filler e procedure laser nel corso degli anni. Tuttavia, il suo recente aspetto ha sollevato interrogativi su cosa sia cambiato. Mentre alcuni tentano di scovare segni di invecchiamento nelle sue foto, risulta evidente che il suo nuovo look è frutto di interventi professionali. Secondo quanto riportato da Page Six, il Dr. Steven Levine, un chirurgo plastico di New York molto richiesto dalle celebrità, sarebbe il responsabile di questa trasformazione. Tuttavia, i dettagli specifici delle procedure rimangono avvolti nel mistero.

Il look rinnovato di Kris Jenner

Sotto le foto condivise da Kim Kardashian, molti utenti commentano con stupore: “Kim sei tu?”, evidenziando la sorprendente somiglianza tra madre e figlia. Oltre ai trattamenti estetici, Kris ha anche cambiato il suo taglio di capelli, abbandonando il tradizionale pixie cut per un caschetto sbarazzino e retrò, noto come ‘flippy bob’. Questo stile ricorda quello sfoggiato da Kim nel 2024, dimostrando che il DNA della famiglia Jenner-Kardashian gioca un ruolo fondamentale nell’aspetto delle due donne.

La famiglia sta attualmente trascorrendo l’estate italiana, e oggi parteciperà alle attesissime nozze di Bezos e Sanchez. Questo evento non è solo un matrimonio, ma un vero e proprio spettacolo di lusso e glamour, con un budget stimato tra i 10 e i 30 milioni di dollari. Le nozze rappresentano una fusione di stile e potere, ma anche una certa sensibilità verso la storicità e la bellezza di Venezia.

Le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Le nozze tra Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e Lauren Sanchez si svolgeranno nell’incantevole isola di San Giorgio, un luogo blindato e protetto, dove ogni dettaglio è stato pianificato con cura. Questo matrimonio non è solo un evento sociale, ma un’opportunità per mostrare il potere e l’influenza dei suoi protagonisti. Venezia, con la sua straordinaria bellezza e fragilità, diventa il palcoscenico ideale per un evento di tale portata, attirando un centinaio di fotografi pronti a immortalare ogni momento.

L’atmosfera è carica di aspettative, con feste esclusive e proteste da parte dei residenti che si oppongono all’impatto di tali eventi sulla loro città. Tuttavia, il matrimonio promette di essere un’esperienza indimenticabile, con un “sì” pronunciato tra le acque e sotto le stelle, circondati dall’arte e dalla storia. La famiglia Jenner-Kardashian, con la sua presenza, aggiunge un ulteriore strato di glamour a questa celebrazione, rendendo l’evento ancora più memorabile.

