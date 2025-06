Helena Prestes: dal Grande Fratello alla gestione dei contenuti su Instagram, la modella si racconta

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Helena Prestes, nota per la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello, ha catturato l’attenzione del pubblico non solo per il suo carattere vivace, ma anche per la sua storia d’amore con Javier Martinez. Con l’arrivo della nuova stagione del reality, prevista per settembre con la conduzione di Alfonso Signorini, l’interesse nei suoi confronti continua a crescere. Recentemente, la modella brasiliana ha utilizzato il suo profilo Instagram per esprimere la sua gratitudine ai fan che la seguono, condividendo momenti della sua vita in Italia e all’estero.

Un messaggio di gratitudine ai fan

Oggi, 27 giugno, Helena Prestes ha pubblicato un post sul suo canale Instagram, in cui ha voluto ringraziare i suoi sostenitori per il supporto costante. Nel suo messaggio, la modella ha scritto: “Vi amo follemente. È così bello avere tanta gente vicino. Io che viaggio tantissimo ogni volta che prendo il telefono…”. Queste parole riflettono il legame speciale che ha instaurato con i suoi follower, i quali la seguono con entusiasmo nelle sue avventure quotidiane. La sua capacità di comunicare in modo diretto e sincero ha contribuito a costruire una nutrita fanbase, che la sostiene e la incoraggia in ogni sua iniziativa.

La scelta dei contenuti a pagamento su Instagram

Tuttavia, non tutto è filato liscio per Helena. Il 26 giugno, la modella ha affrontato le critiche riguardanti la sua decisione di introdurre contenuti a pagamento sul suo profilo Instagram. In risposta a coloro che l’hanno accusata di perdere follower e di compiere una scelta discutibile, ha pubblicato un audio in cui spiega le sue motivazioni. “Alcuni di voi mi taggate di continuo dicendo che perdo i followers e che questo è una cafonata. Esistono tanti bottoni nel mondo dell’internet. Questo è un bottone che io uso per l’esclusivo, chi c’è c’è, chi non c’è it’s very good”, ha dichiarato. Con queste parole, Helena sembra voler chiarire che la sua scelta è mirata a offrire contenuti esclusivi ai suoi fan più affezionati, senza preoccuparsi delle critiche.

L’impatto della sua presenza sui social

La presenza di Helena Prestes sui social media ha avuto un impatto significativo, non solo sulla sua carriera, ma anche sulla percezione del pubblico nei confronti delle influencer. La sua capacità di interagire con i follower e di condividere momenti autentici della sua vita ha reso il suo profilo un punto di riferimento per molti. La decisione di monetizzare parte dei suoi contenuti, sebbene controversa, rappresenta una tendenza crescente tra le figure pubbliche, che cercano di trasformare la loro popolarità in opportunità economiche. Helena, con la sua personalità e il suo approccio diretto, continua a essere un esempio di come le influencer possano navigare nel complesso mondo dei social media, mantenendo un legame autentico con il loro pubblico.

