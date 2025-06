Karlie Kloss a Venezia per il matrimonio da 20 milioni di dollari di Jeff Bezos e Lauren Sánchez

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Karlie Kloss, modella e imprenditrice di 32 anni, è recentemente arrivata a Venezia in attesa del suo terzo figlio, per partecipare a un evento che si preannuncia come uno dei matrimoni più costosi e chiacchierati dell’anno. La cerimonia unisce Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e Lauren Sánchez, e si stima che il costo totale dell’evento si aggiri intorno ai 20 milioni di dollari. La presenza di Kloss, visibilmente incinta, ha catturato l’attenzione dei media e dei fan, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse a un evento già di per sé straordinario.

La gravidanza di Karlie Kloss e la sua famiglia

Karlie Kloss è in attesa del suo terzo bambino con il marito Joshua Kushner, con cui è sposata dal 2018. La coppia ha già due figli: Levi, di 4 anni, ed Elijah, che ha quasi 2 anni. Kloss ha annunciato la sua gravidanza lo scorso marzo attraverso un post su Instagram, accompagnato da un messaggio ironico: “Three’s a party”. In un’intervista rilasciata a Vogue, ha condiviso la sua gioia per l’arrivo del nuovo membro della famiglia, sottolineando quanto la maternità abbia cambiato la sua vita. “La famiglia è tutto per me. Io e Josh siamo incredibilmente grati per questa benedizione”, ha dichiarato.

La modella ha anche raccontato di come la sua esperienza di maternità l’abbia trasformata profondamente. “Essere diventata madre è stata l’esperienza più bella della mia vita. Amo svegliarmi e avere attorno questi due piccoli deliziosi esseri umani che amo così tanto”, ha affermato. Kloss ha descritto il momento in cui ha tenuto per la prima volta il suo primogenito Levi tra le braccia, evidenziando come le sue priorità siano cambiate da quel giorno. “Tutto cambia. Penso che gli ultimi anni abbiano cambiato anche noi. Sono diventata molto più efficiente con il mio tempo. Ora sono davvero puntuale ovunque”, ha aggiunto.

Le celebrità presenti al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez ha attirato un gran numero di celebrità, rendendo Venezia il palcoscenico di un evento di grande richiamo. Tra gli ospiti già arrivati, si segnalano nomi illustri come Oprah Winfrey, Kim e Khloé Kardashian, Kris Jenner con il compagno Corey Gamble, Gayle King, e Orlando Bloom, che ha partecipato da solo, alimentando speculazioni su una possibile rottura con Katy Perry. Altri nomi di spicco includono Tom Brady, Bill Gates, Diane von Fürstenberg, e Ivanka Trump con Jared Kushner, cognati di Karlie Kloss, nonostante i rapporti tra di loro non siano sempre stati idilliaci.

Le informazioni riguardanti il matrimonio rimangono avvolte nel mistero. Una fonte ha rivelato che “gli ospiti non conoscono quasi nessun dettaglio” riguardo alla cerimonia, poiché Jeff e Lauren stanno mantenendo segrete le location fino all’ultimo momento. La coppia ha ufficializzato la loro relazione nel gennaio 2019, poche ore dopo l’annuncio del divorzio di Bezos da Mackenzie Scott. Secondo le indiscrezioni, avrebbero anche firmato un accordo prematrimoniale, un passo che ha suscitato l’interesse dei media.

La lista degli invitati e le aspettative per l’evento

La lista degli invitati al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez continua ad ampliarsi, con la presenza di star del cinema, della musica e dello sport. Tra i nomi più attesi figurano Leonardo DiCaprio, Barbra Streisand, Lady Gaga, Mick Jagger e Michael Jordan. Anche Lachlan Murdoch, noto imprenditore e figura di spicco nel mondo della finanza, è stato segnalato tra gli invitati.

L’evento si preannuncia come un vero e proprio spettacolo, non solo per il suo costo esorbitante, ma anche per la qualità degli ospiti e l’esclusività delle location. Venezia, con la sua bellezza senza tempo, fa da cornice a un matrimonio che promette di essere indimenticabile. La combinazione di celebrità, glamour e un budget faraonico rende questo matrimonio uno degli eventi più attesi del 2025, attirando l’attenzione dei media e del pubblico di tutto il mondo.

