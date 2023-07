Kevin Bacon tornerà di nuovo protagonista nella nuova serie horror “The Bondsman”

Kevin Bacon è un attore statunitense divenuto popolare negli anni ’80. Nel 1984 ha partecipato come protagonista al film Footloose, un musical film tra i più popolari al mondo. Alcuni anni dopo, ha partecipato come co-protagonista alla saga Tremors, una serie di film horror molto popolari ed apprezzati a partire dagli anni ’90. Dopo moltissime altre interpretazioni nel corso della sua carriera, tornerà protagonista in una nuova serie horror targata Prime Video.

La serie si intitolerà The Bondsman e, come detto in precedenza, verrà pubblicata sulla piattaforma streaming Prime Video. Il genere della serie sarà horror e sarà incentrata su un cacciatore di taglie non-morto. Il creatore e produttore esecutivo della serie è Grainger David, creatore tra gli altri anche di The Chair. Erik Oleson invece, sarà lo showrunner ed il produttore esecutivo. Jason Blum, Chris McCumber, Jeremy Gold, Chris Dickie della Blumhouse Tv sono anch’essi produttori esecutivi. Anche Paul Shapiro della CrimeThink farà parte della squadra di produzione. Lo stesso Kevin Bacon invece, sarà produttore della serie e dirigerà anche alcune puntate. Lo show conterà otto episodi da circa trenta minuti ciascuno.

Fin dai primi anni della sua carriera, l’attore ha dimostrato di avere un certo feeling con il genere horror. Per questa ragione, ha voluto a tutti i costi produrre questo progetto per sviluppare la sua concezione di horror. Il suo esordio assoluto come protagonista è avvenuta proprio con Tremors, una vera e propria pellicola di culto che quasi tutti gli amanti del genere hanno visto, almeno una volta nella vita.

Di seguito la trama di The Bondsman:

“Lo show è incentrato su Hub Halloran, un cacciatore di taglie che torna dalla morte con un’inaspettata seconda possibilità di rifarsi una vita, conquistare l’amore e costruirsi una carriera musicale in cui non sperava più, solo per scoprire che il suo vecchio lavoro ha ora una nuova svolta demoniaca”.

Non ci resta quindi che attendere ulteriori novità per scoprire la data d’uscita di questa nuova serie.