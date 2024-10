Kathy Bates racconta la reazione della famiglia alla vittoria dell’oscar: rivelazioni emozionanti

Nell’ambito di un’intervista approfondita trasmessa su CBS Sunday Morning, l’attrice Kathy Bates ha condiviso dettagli toccanti sulla reazione della sua famiglia alla sua vittoria dell’Oscar come miglior attrice per la sua interpretazione nel film “Misery non deve morire”. Bates ha descritto una dinamica particolare con sua madre, Bertye Bates, che potrebbe sorprendere molti. La conversazione si è subito rivelata intima e rivelatrice, illuminando non solo il trionfo professionale dell’attrice, ma anche il rapporto complesso con le sue radici familiari.

La reazione della madre e l’importanza del riconoscimento

In risposta alla domanda del giornalista Ben Mankiewicz riguardo all’impatto della vittoria agli Oscar sulla sua famiglia, Kathy Bates ha rivelato che sua madre non attribuì particolare valore al premio. “Quando vinsi l’Oscar per Misery non deve morire, mi disse di non capire tutto questo entusiasmo, non avevo scoperto la cura per il cancro,” ha affermato l’attrice, esprimendo il senso pratico di Bertye. Questa reazione riflette un approccio pragmatico e sobrio verso il mondo dello spettacolo, che ha colpito Bates e ha generato una discussione profonda sulla percezione del successo e il valore attribuito ai traguardi personali.

Come molte famiglie, anche quella di Bates ha vissuto momenti difficili e sacrifici. L’attrice ha pensato che il suo discorso di ringraziamento agli Oscar non fosse completo senza un tributo a sua madre, confondendo la sua memoria su un ringraziamento effettivamente espresso. Mankiewicz le ha ricordato che, nonostante il suo pensiero, lei avesse effettivamente compiuto questo gesto, evidenziando così una connessione profonda tra madre e figlia, un legame che trascende le parole.

La vita e i sacrifici della famiglia Bates

La vita di Bertye Bates non è stata semplice e ha dovuto affrontare le sfide della sua epoca. “Quando è morta dissi ‘Entra dentro di me’. Volevo che il suo spirito entrasse in me,” ha ricordato Margaret. Queste parole raccontano un desiderio di continuità e connessione, sottolineando l’importanza del sostegno familiare nei momenti di successo. Kathy ha rivelato che i sacrifici dei suoi genitori sono stati fondamentali per il suo percorso formativo e professionale.

Bertye e Langdon Bates hanno rinunciato a molto per garantire un’educazione di alta qualità alla loro figlia, investendo risorse significative anche quando le finanze erano limitate. Kathy ha menzionato che suo padre ha avuto un infarto dopo anni di impegno e sacrifici per sostenerla nei suoi studi alla Southern Methodist University. La passione e la dedizione dei genitori hanno avuto un impatto duraturo sulla vita di Kathy, un soprannome che ora riconosce con gratitudine.

Kathy Bates: un futuro luminoso e nuovi progetti

Recentemente, Kathy Bates ha anche affrontato il tema del suo ritiro dalle scene, specificando di aver considerato l’idea di allontanarsi da Hollywood dopo aver subito un affronto professionale. Tuttavia, la proposta di un ruolo nel reboot della serie iconica “Matlock” ha fatto cambiare idea all’attrice. “Non mi ritiro e mi piacerebbe restare nello show per tutto il tempo in cui andrà avanti,” ha dichiarato, testimoniando la sua continua passione per la recitazione e il desiderio di esplorare nuove opportunità artistiche.

Il reboot di “Matlock”, che riporta in auge una serie amata negli anni ’80 in cui recitava Andy Griffith, avrà per protagonista la Bates e debutterà su CBS il 17 ottobre. Questo nuovo progetto rappresenta anche un’altra opportunità per l’attrice di mostrare la sua versatilità e talento, continuando a incantare il pubblico e a lasciare un segno significativo nel panorama televisivo contemporaneo. Con una carriera lunga e variegata, Kathy Bates continua a dimostrare che la passione per il suo lavoro è più forte che mai.