Karla Sofía Gascón critica il doppiaggio di Emilia Pérez e invita a guardare il film in lingua originale

Karla Sofía Gascón, attrice emergente del panorama cinematografico, si è espressa con decisione nei confronti del doppiaggio del film Emilia Pérez, diretto dal celebre regista Jacques Audiard. Con un post recente sui social, ha esortato i suoi fan a vedere il film nella versione originale, non solo per apprezzare appieno la sua interpretazione, ma anche per evitare che il messaggio artistico venga compromesso. Questo appello ha scatenato un acceso dibattito sui social media riguardo all’importanza della pietà originale nei film.

La critica di Karla Sofía Gascón al doppiaggio

Nel suo intervento su X, Karla Sofía Gascón ha lanciato un chiaro appello ai suoi follower: “Per favore guardate i film nella versione originale, almeno quelli in cui appaio io.” Questa frase sintetizza la sua posizione chiara e netta riguardo al doppiaggio e alla rilevanza che riveste per la propria carriera. L’attrice ha avuto modo di esprimere il suo rifiuto per la voce utilizzata nella versione doppiata del suo personaggio, sottolineando che il doppiaggio altera la recitazione originale e, di conseguenza, l’essenza del ruolo interpretato.

Gascón ha approfondito la questione specificando che, pur apprezzando il lavoro di chi si dedica al doppiaggio, trova particolarmente problematico il modo in cui è stata interpretata la sua voce. “Mi hanno dato una voce da donna più anziana che imita Mrs. Doubtfire,” ha spiegato, sottolineando la difficoltà di vederla interpretata in una chiave che non rispecchia la sua vera identità artistica. Questa impressione, ha confessato, la distoglie dall’interpretazione e le conferisce un’aria di invecchiamento come attrice.

Le motivazioni dell’attrice e il suo amore per il doppiaggio

Riflettendo sulle sue esperienze, Karla ha dichiarato di amare il doppiaggio quando è lei stessa a fare il lavoro, ma ha insistito sul fatto che guardare film doppiati le risulta complesso. Ha evidenziato come le voci delle sue co-star siano generalmente molto più adatte ai loro ruoli, mentre la sua sembra essere una caricatura, una mera imitazione. “Mi dispiace, ma questa è la mia impressione,” ha affermato, accennando a una questione più ampia: quanto il doppiaggio possa alterare la percezione del personaggio e compromettere il lavoro e l’impegno di attori e registi.

Questa situazione pone una luce sui dilemmi creativi che molti artisti affrontano quando si tratta di vedere le proprie opere reinterpretate. Mettere il cuore e l’anima in un personaggio per poi vederlo danneggiato da un doppiaggio che non rende giustizia alle sfumature originali è qualcosa che potrebbe demotivare chiunque. Karla Sofía Gascón, quindi, invita alla riflessione su come ogni aspetto della realizzazione di un film contribuisca alla sua narrativa complessiva.

La trama di Emilia Pérez e l’approccio di Jacques Audiard

Emilia Pérez narra la storia di una leader di un cartello della droga, interpretata da Karla Sofía Gascón, che intraprende un viaggio di trasformazione personale e professionale. Il film affronta temi complessi e profondi, inclusi la lotta per l’identità e l’accettazione, in un contesto audace e provocatorio. In questo contesto, il regista Jacques Audiard ha voluto dar vita a una narrativa con elementi musicali, dividendo la storia in atti e cercando di mantenere una certa semplicità nelle scenografie.

Audiard ha raccontato come l’idea di questo progetto sia emersa durante i periodi di lockdown, attimi che hanno stimolato la sua creatività e hanno portato alla realizzazione di un’opera che abbraccia il concetto di transizione sia a livello personale che artistico. La sua visione è quella di dare vita a una narratività che non solo intrattiene, ma provoca emozioni profonde e invita alla riflessione.

In questo film, Karla Sofía Gascón incarna una figura potente e controversa, affrontando delicate questioni di genere e identità. L’opera si distingue per la sua audacia e per la capacità di toccare argomenti che, sebbene complessi, risuonano con molti spettatori. Con il suo recente appello al pubblico, Gascón non solo ha ampliato il dibattito sul doppiaggio, ma ha anche stimolato un rinnovato interesse per la visione del film nella sua forma più pura e autentica.