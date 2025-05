KAJ: Il trio finlandese favorito per l’eurovision 2025 con un inno alla sauna

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

I KAJ, un gruppo musicale comico proveniente dalla Finlandia, si preparano a calcare il palco dell’Eurovision 2025 con la loro canzone “Bara Bada Bastu“. Questo trio, composto da tre amici d’infanzia, ha conquistato il pubblico con la loro musica e il loro umorismo, e ora punta a portare a casa la vittoria. La loro storia è un esempio di come la passione per la musica possa unire le persone e far emergere le tradizioni culturali.

Chi sono i KAJ

I membri del trio KAJ sono Kevin Holmström, Axel Åhman e Jakob Norrgård, che hanno unito le loro forze per creare un progetto musicale unico. Originari di Vörå, un piccolo comune dell’Ostrobotnia, i tre amici hanno iniziato la loro avventura nel 2009, dando vita a uno spettacolo che combina musica e comicità. Il nome KAJ è un acronimo che rappresenta le iniziali dei loro nomi, un simbolo della loro amicizia e collaborazione.

Nel corso degli anni, i KAJ hanno sviluppato un repertorio variegato, pubblicando sette album che spaziano tra diversi genere musicali, dal pop al rock, dal rap alla disco. La loro capacità di mescolare umorismo e satira ha reso i loro spettacoli unici e coinvolgenti. Nonostante il loro legame con la Finlandia, i KAJ parteciperanno all’Eurovision 2025 rappresentando la Svezia. Questo perché, pur essendo finlandesi, vivono in una regione dove il svedese è una lingua ufficiale e hanno deciso di abbracciare questa identità culturale.

La canzone “Bara Bada Bastu”

“Bara Bada Bastu” è il titolo del brano che i KAJ presenteranno all’Eurovision 2025. Questa canzone rappresenta un inno alla sauna, una tradizione profondamente radicata nella cultura nordica. Il brano è stato scritto in collaborazione con Anderz Wrethov, e si distingue per il suo mix di dance e rock, celebrando la sauna come un rimedio per il corpo e l’anima.

Il testo della canzone è un invito a liberarsi dallo stress quotidiano e a godere dei benefici della sauna. Con frasi come “Dobbiamo fare la sauna, la sauna!” e “Il vapore sale, libera tutto lo stress oggi”, il trio riesce a trasmettere un messaggio di gioia e spensieratezza. La scelta di cantare in svedese è significativa, poiché rappresenta un legame con le proprie radici e una celebrazione della cultura nordica.

Un record storico per l’eurovision

La partecipazione dei KAJ con “Bara Bada Bastu” segna un momento storico per l’Eurovision, poiché sarà la prima canzone svedese a concorrere nel festival dal 1998. Negli ultimi anni, i rappresentanti svedesi hanno scelto di cantare in inglese, rendendo questa scelta ancora più audace. La decisione di utilizzare la lingua svedese dimostra il desiderio del trio di mantenere viva la tradizione e di celebrare la propria cultura, nonostante le sfide di un panorama musicale sempre più globalizzato.

Con la loro energia e il loro spirito festoso, i KAJ si preparano a portare un messaggio di allegria e autenticità all’Eurovision 2025. La loro canzone, che promette di diventare un tormentone, è un chiaro esempio di come la musica possa unire le persone e celebrare le tradizioni culturali. Con il loro talento e la loro passione, i KAJ sono pronti a conquistare il pubblico e a lasciare un segno indelebile nella storia del festival.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!