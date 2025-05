Justyna Steczkowska torna all’Eurovision 2025: la regina della musica polacca si ripresenta

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Justyna Steczkowska, una delle figure più iconiche della musica polacca, è pronta a tornare sul palcoscenico dell’Eurovision Song Contest 2025, che si svolgerà a Basilea. Con il suo nuovo brano “GAJA“, l’artista celebra trent’anni dalla sua prima partecipazione al concorso. La sua carriera, costellata di successi e innovazioni, la rende una delle interpreti più amate e rispettate in Polonia. Scopriamo insieme chi è Justyna Steczkowska e cosa possiamo aspettarci dal suo ritorno.

Chi è Justyna Steczkowska

Justyna Steczkowska è un nome che evoca immediatamente l’immagine di una diva nel panorama musicale polacco. Nata a Rzeszów e cresciuta a Baranówka, la sua carriera è iniziata nel 1993 con la vittoria del talent show “Szansa na sukces“. Questo trionfo le ha aperto le porte a una carriera straordinaria, che l’ha vista emergere come cantante, compositrice, violinista e performer. La sua versatilità è stata fondamentale per la sua longevità nel settore, permettendole di esplorare e abbracciare vari generi musicali nel corso degli anni.

Dopo la sua prima partecipazione all’Eurovision nel 1995 con il brano “Sama“, Justyna ha continuato a conquistare il pubblico con la sua voce potente e la sua presenza scenica. Ha pubblicato 19 album in studio e ha inciso oltre 200 brani, esibendosi in più di 3000 concerti. La sua esperienza come coach a “The Voice of Poland” ha ulteriormente ampliato il suo pubblico, permettendole di entrare in contatto con le nuove generazioni di artisti e fan. Justyna è conosciuta non solo per il suo talento, ma anche per la sua capacità di comunicare e connettersi con il pubblico, rendendola una figura di riferimento nel panorama musicale polacco.

Justyna Steczkowska all’Eurovision Song Contest 2025

Il ritorno di Justyna Steczkowska all’Eurovision è atteso con grande entusiasmo. La cantante si esibirà nella prima semifinale del concorso, in programma il 13 maggio 2025, presentando il suo nuovo brano “GAJA“. La canzone promette di essere un’esperienza visiva e sonora unica, con un testo che esplora temi di connessione con la natura e riflessione interiore. Ispirata alla mitologia greca, la canzone porta il nome della dea Gaia, simbolo di vita e natura.

“GAJA” si distingue per il suo sound internazionale, mescolando elementi di elettronica con atmosfere mistiche, e mette in risalto la profondità vocale di Justyna. La performance sarà caratterizzata da costumi visionari e una scenografia intensa, progettata per catturare l’attenzione del pubblico europeo. L’artista punta a lasciare un segno duraturo, non solo attraverso la competizione, ma anche trasmettendo un messaggio significativo sulla nostra connessione con il mondo naturale.

Traduzione del brano GAJA

Il testo di “GAJA” riflette un viaggio emotivo e spirituale, con riferimenti a temi universali come l’amore e la solitudine. Ecco la traduzione del brano:

Mi ferisci il cuore, tu

Colui che tiene il mio amore come nulla

Mi hai segnato con te stesso

Hai risvegliato il grido della solitudine

Mi chiamo Gaia

Sono un dio

Una forza

Mia madre è l’amore

Quando piango

Il mondo annega nelle lacrime

Cullo il tempo perduto tra le braccia

Gaia…

Io, Gaia…

Tempo

Io, Gaia…

Sono la creatrice di te stesso

La rovina dell’anima

La tua salvezza

Il tempo scorre nel flusso sanguigno

L’acqua sacra lava via il destino

Mi chiamano Gaia

Sono l’amore

Sono la vita di tutto ciò che è immaginato

Il mondo annega mentre mi guarda piangere

Lo terrò stretto tra le braccia

Mi chiamo Gaia

Tempo

Tempo

Zargo

Raga

Urra

Gara

Jarga

Jarun

Era

Charodoro

Tempo

Il mio nome è Gaia

Con il suo ritorno all’Eurovision, Justyna Steczkowska si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua già straordinaria carriera, dimostrando ancora una volta di essere una delle artiste più influenti della musica polacca.

