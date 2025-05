Justin Timberlake in concerto a Milano: l’unica data italiana del “The Forget Tomorrow World Tour”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 2 giugno 2025, Milano ospiterà un evento imperdibile per i fan della musica pop: Justin Timberlake si esibirà all’Ippodromo SNAI San Siro, in occasione degli I-Days Milano 2025. Questo concerto rappresenta l’unica tappa italiana del suo attesissimo “The Forget Tomorrow World Tour”, un tour che promette di portare sul palco una combinazione di successi storici e brani recenti. I biglietti per assistere a questo spettacolo sono già disponibili su piattaforme come Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, e si prevede che andranno a ruba.

La scaletta del concerto

Durante la sua esibizione, Justin Timberlake presenterà una scaletta ricca di brani iconici, alternando successi del passato a nuove canzoni dall’album “Everything I Thought It Was”. Tra i brani che i fan possono aspettarsi di ascoltare ci sono:

“ Mirrors ”

” “ Cry Me a River ”

” “ No Angels ”

” “ LoveStoned / I Think She Knows ”

” “ Like I Love You / She Wants to Move ”

” “ My Love ”

” “ Summer Love ”

” “ Sexy Ladies ”

” “ Play ”

” “ Señorita ”

” “ Suit & Tie ”

” “ Rock Your Body ”

” “ Can’t Stop the Feeling! ”

” “ Selfish ”

” “ What Goes Around… Comes Around ”

” “ Holy Grail ”

” “ TKO ”

” Medley : “ Ayo Technology / Chop Me Up / Give It to Me / 4 Minutes ”

: “ ” “ Let the Groove Get In ”

” “ SexyBack ”

” BIS: “Until the End of Time”

Questa selezione di brani promette di coinvolgere il pubblico, facendo rivivere momenti indimenticabili e creando nuove emozioni. La scaletta riflette non solo la carriera di Timberlake, ma anche la sua evoluzione artistica nel corso degli anni.

Informazioni sull’evento

L’Ippodromo SNAI San Siro, con una capacità di oltre 75.000 spettatori, si prepara ad accogliere una folla entusiasta. La location è facilmente raggiungibile grazie alle linee metropolitane M1 e M5, che per l’occasione prolungheranno il servizio fino a tarda notte, facilitando l’accesso per tutti i partecipanti. Inoltre, sono disponibili parcheggi nelle vicinanze, come quelli di Lampugnano e Molino Dorino, per chi preferisce arrivare in auto.

Ad aprire la serata ci sarà la cantautrice norvegese Dagny, nota per il suo stile pop energico e coinvolgente. La sua presenza sul palco promette di riscaldare il pubblico in attesa dell’arrivo di Timberlake, rendendo l’intera serata ancora più memorabile.

Con un evento di tale portata, Milano si prepara a vivere una notte di musica straordinaria, dove i fan di Justin Timberlake avranno l’opportunità di assistere a uno spettacolo unico e indimenticabile.

