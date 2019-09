Jurassic World: il ritorno di Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum

Il prossimo capitolo della serie “Jurassic World” ha in serbo per gli spettatori una riunione inattesa: Laura Dern (“Un uomo tranquillo”, 2019), Sam Neill (“Peter Rabbit”, 2018) e Jeff Goldblum (“The Mountain”, 2018) appariranno nuovamente insieme sul grande schermo.

Un’attesa lunga 26 anni

La premessa del primo film di “Jurassic Park” (1993), tratto dall’omonimo romanzo di Michael Crichton, è tanto semplice quanto profondamente affascinante. Sull’isola di Isla Nublar il miliardario Hammond è riuscito grazie a tecnologie avanzate a ricreare i dinosauri e ingaggia degli scienziati per attestare la sicurezza del proprio progetto.

Il trio di scienziati in questione è composto dalla paleobotanica Ellie Sattler (Laura Dern), il paleontologo Alan Grant (Sam Neill) e il matematico Ian Malcolm (Jeff Goldblum). I tre possono avere le loro differenze ma sono uniti da un forte scetticismo verso l’idea di riportare in vita creature come i dinosauri e usare le avanzate tecnologie a disposizione di Hammond per un profitto monetario.

Jeff Goldblum è apparso successivamente nel sequel “Il mondo perduto – Jurassic Park” (1997) e molto più avanti ha avuto un cameo in “Jurassic World – Il regno distrutto”, secondo capitolo della nuova saga uscito nel 2018. Dern e Neill sono entrambi apparsi in “Jurassic Park III” (2001), di cui Alan Grant è protagonista.

Jurassic World: Altri sviluppi

Laura Dern ha scelto di annunciare il ritorno della triade Sattler-Grant-Malcolm durante un evento Q&A avvenuto dopo una proiezione di “Jurassic World”. All’evento ha partecipato anche Colin Trevorrow (“Safety Not Guaranteed”, 2012; “Il libro di Henry”, 2017), regista del primo film di “Jurassic World” (2015) al quale è stata assegnata la regia del capitolo finale della trilogia sequel, “Jurassic World 3”.

Trevorrow è co-produttore esecutivo insieme a Steven Spielberg, mentre Emily Carmichael si occuperà della sceneggiatura seguendo le linee guida della trama scritta da Trevorrow insieme a Derek Connolly. La produzione è gestita da Frank Marshall e Pat Crowley.

Gaia Sicolo

26/09/2019