Joshua Jackson racconta le audizioni per Pacey in Dawson’s Creek: un’esperienza da Hunger Games

L’audizione di Joshua Jackson per il ruolo di Pacey Witter nella celebre serie Dawson’s Creek si è rivelata un’esperienza intensa e competitiva. Durante un episodio del podcast Dinner’s on Me, condotto da Jesse Tyler Ferguson, l’attore ha condiviso i dettagli di questo provino, paragonandolo a una vera e propria battaglia all’ultimo sangue, simile agli Hunger Games.

La lunga strada verso il ruolo di Pacey

Joshua Jackson ha rivelato di aver affrontato ben nove audizioni prima di ottenere il ruolo di Pacey Witter. Inizialmente, ha provato per il personaggio di Dawson, ma alla fine è stato James Van Der Beek a interpretare quel ruolo. Jackson ha descritto il processo di selezione come un percorso tortuoso, che ha richiesto non solo talento, ma anche una buona dose di perseveranza. “Prima per Pacey, poi per Dawson, poi di nuovo per Pacey“, ha spiegato, sottolineando la complessità del casting.

Ogni audizione rappresentava un’opportunità, ma anche una sfida. La pressione era palpabile, e l’attore ha dovuto dimostrare il suo valore in diverse occasioni prima di essere scelto per il ruolo che lo avrebbe reso famoso. La competizione era agguerrita, e ogni provino era un passo cruciale verso il successo.

L’ultima audizione: un’esperienza surreale

L’ultima audizione di Jackson si è svolta al Warner Brothers Ranch, un luogo che l’attore non è sicuro esista ancora. Ha descritto l’atmosfera di quel giorno come surreale: “Ti portano al Warner Brother Ranch. Non so nemmeno se questo posto esista ancora”, ha detto. La WB aveva una capanna con un gong gigante all’ingresso, e una donna alla reception che rispondeva al telefono con un ripetitivo “WB”.

All’interno della stanza, c’erano circa 35 ragazzi, tutti in attesa di essere chiamati a gruppi da due o quattro. Jackson ha paragonato questa situazione a una selezione da Hunger Games, dove i concorrenti venivano eliminati ciclicamente. “Ero lì per un giorno intero, fino al tramonto”, ha ricordato, descrivendo l’attesa snervante.

Quando le audizioni si sono concluse, Jackson ha sentito il gong suonare dal bagno. Uscendo, ha trovato tutti i dirigenti della WB riuniti, fissando lui, James Van Der Beek, Katie Holmes e Michelle Williams, mentre si chiedevano quando avrebbero mangiato. “Era una situazione comica”, ha commentato, ma in realtà i dirigenti erano lì per comunicare ai giovani attori che avevano ottenuto il lavoro.

Un momento di tensione e incertezza

Nonostante l’eccitazione per aver superato le audizioni, Jackson ha rivelato che c’era un certo grado di confusione. I dirigenti non sapevano nemmeno quale ruolo avessero assegnato a ciascun attore, creando un’atmosfera di incertezza. “Era davvero scomodo stare in piedi in quella stanza”, ha detto, descrivendo l’attesa per le notizie.

Il sistema di casting della WB era unico: “Se senti il gong, devi correre fuori dall’ufficio per sentire la notizia, qualunque essa sia”. Questo approccio ha reso l’intera esperienza ancora più intensa, trasformando un semplice provino in un evento memorabile e stressante.

Dawson’s Creek, andato in onda dal 1998 al 2003, ha raccontato le avventure di un gruppo di amici mentre navigano le complessità dell’adolescenza e della prima età adulta. La serie ha lasciato un’impronta duratura nella cultura pop e ha lanciato le carriere di diversi attori, tra cui Joshua Jackson, che ha trovato nel personaggio di Pacey Witter un ruolo iconico.

