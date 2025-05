Josh Rossetti parla della crisi tra Greta e Sergio D’Ottavi nel programma radiofonico Non succederà più

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma radiofonico “Non succederà più“, condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio, ha ospitato recentemente Josh Rossetti, noto per essere il fratello di Greta Rossetti, ex concorrente del Grande Fratello e tentatrice di Temptation Island. Durante l’intervista, Josh ha affrontato la delicata questione della presunta rottura tra Greta e Sergio D’Ottavi, un imprenditore che ha guadagnato notorietà all’interno della Casa del reality show.

Voci di crisi tra Greta e Sergio

Negli ultimi giorni, si sono diffuse voci riguardo a una crisi profonda che avrebbe portato alla separazione tra Greta e Sergio. Queste indiscrezioni hanno trovato conferma anche in una diretta social di Marcella Bonifacio, madre della modella milanese. Durante la sua apparizione su TikTok, Marcella ha dichiarato che la relazione tra i due è giunta al termine, ma ha sottolineato che sono rimasti in buoni rapporti, mantenendo un’amicizia.

Un utente ha riportato le parole di Marcella a Deianira Marzano, confermando che la situazione tra i due ex gieffini è complicata. La notizia ha suscitato un notevole interesse tra i fan e gli appassionati del reality, che seguono con attenzione le vicende sentimentali dei protagonisti.

La risposta di Josh Rossetti

Josh Rossetti, intervenuto ai microfoni di Giada Di Miceli, ha cercato di chiarire la situazione, affermando che non si tratta necessariamente di una crisi irreversibile. Ha descritto le relazioni come un elastico, che può allungarsi e contrarsi nel tempo. Secondo lui, i momenti di difficoltà sono normali e possono capitare a chiunque. Ha spiegato che ogni relazione attraversa alti e bassi, e che attualmente la situazione potrebbe essere solo un momento di stasi.

Josh ha voluto rassicurare i fan riguardo le condizioni di Greta, affermando che l’ha sentita poco prima dell’intervista e che sta bene. Ha sottolineato che non hanno discusso della situazione, suggerendo che se ci fosse stato un problema serio, Greta sarebbe stata la prima a parlarne con lui. Ha anche accennato al fatto che sua madre, Marcella, tende a “lanciare bombe” per divertire il pubblico, rendendo la situazione meno drammatica di quanto possa sembrare.

La vita di coppia e i progetti futuri

Durante l’intervista, Josh ha toccato anche il tema della vita di coppia di Greta e Sergio, spiegando che i due vivevano una relazione a distanza, con ognuno impegnato nei propri lavori. Ha risposto a domande riguardo alla possibilità di una convivenza, affermando che queste sono scelte personali che riguardano esclusivamente la coppia.

Josh ha rivelato di avere un buon rapporto con Sergio, menzionando che collaborano insieme nel campo musicale, avendo già lanciato tre singoli. Ha descritto la loro amicizia come positiva e ha espresso simpatia nei confronti dell’imprenditore, lasciando intendere che ci sia un legame di rispetto reciproco tra di loro.

La situazione tra Greta e Sergio rimane quindi avvolta nel mistero, ma le parole di Josh Rossetti offrono uno spaccato interessante sulla dinamica della coppia e sul modo in cui affrontano le difficoltà relazionali.

