Grande emozione alla finale dell’Isola dei Famosi 2025: Cristina Plevani trionfa e Paolo Vallesi si sposa

La finale dell’Isola dei Famosi 2025 ha regalato momenti indimenticabili, culminando con la vittoria di Cristina Plevani, che ha conquistato il titolo a 25 anni dal suo trionfo nella prima edizione del Grande Fratello. La serata, trasmessa su Canale 5, ha visto anche la proposta di matrimonio di Paolo Vallesi alla compagna Sara Flaherty, rendendo l’evento ancora più speciale. Tuttavia, non sono mancati attimi di paura, in particolare per Loredana Cannata, coinvolta in un incidente durante una prova.

Cristina Plevani: una vittoria attesa e significativa

Cristina Plevani ha dimostrato di essere una concorrente tenace, battendo Mario Adinolfi e Jey nella finale del reality show. La sua vittoria è stata accolta con entusiasmo, non solo per il suo percorso all’interno del programma, ma anche per il significato personale che ha per lei. “Devo smettere di fare rinunce, di dire di no. È il momento di dire basta”, ha dichiarato Plevani, esprimendo la sua gratitudine per questa seconda opportunità. La naufraga ha sottolineato l’importanza di riavvicinarsi a persone che aveva allontanato, promettendo di non lasciarsi sfuggire questa nuova chance.

Il televoto ha eliminato gli altri due finalisti, Omar Fantini e Loredana Cannata, prima di arrivare al momento culminante della serata. Adinolfi, pur non vincendo, ha ottenuto un importante risultato personale, perdendo ben 26 chili durante il suo soggiorno sull’Isola. “Crederci sempre, arrendersi mai”, ha affermato, riprendendo il motto di Simona Ventura, che ha incoraggiato i concorrenti sin dall’inizio.

Un momento romantico: la proposta di matrimonio di Paolo Vallesi

La finale dell’Isola dei Famosi non è stata solo una celebrazione della vittoria, ma anche un’occasione per Paolo Vallesi di fare un gesto romantico. In diretta, il cantante ha chiesto la mano della sua compagna Sara Flaherty, regalando un momento di grande emozione a tutti i presenti. Con l’anello in mano, Vallesi ha abbracciato Sara, visibilmente commossa, mentre le lacrime di gioia hanno riempito gli occhi di entrambi. Questo gesto ha aggiunto un tocco di dolcezza alla serata, rendendola memorabile per i telespettatori.

Attimi di paura: l’incidente di Loredana Cannata

Nonostante i momenti di festa, la finale ha riservato anche attimi di grande tensione. Loredana Cannata, prima dell’eliminazione, si è cimentata in una prova di resistenza sott’acqua, dove doveva rimanere in apnea per un minuto e mezzo all’interno di una gabbia. Durante il tentativo di risalire, i suoi capelli si sono impigliati in una sbarra, causando un momento di panico. Cannata ha cominciato ad agitarsi, rendendo necessaria l’intervento immediato della produzione.

La conduttrice Veronica Gentili ha prontamente chiesto aiuto, mentre le telecamere si sono distaccate dalla prova per garantire la privacy e la sicurezza della concorrente. Dopo un lungo attimo di apprensione, Loredana è riemersa, visibilmente scossa. “Ho pensato di non farcela”, ha raccontato, descrivendo la paura che ha provato nel tentativo di liberarsi. La situazione si è risolta senza gravi conseguenze, ma ha lasciato un segno indelebile nella memoria di tutti i presenti.

La finale dell’Isola dei Famosi 2025 ha così offerto un mix di emozioni, dalla gioia della vittoria alla commozione di un amore che sboccia, fino a momenti di tensione che hanno tenuto incollati gli spettatori.

