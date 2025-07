Fedez chiarisce la sua situazione sentimentale e riflette sulla vita dopo la separazione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Fedez, noto rapper e influencer, ha recentemente affrontato alcune domande sul suo stato sentimentale e sulla sua vita familiare durante un’intervista con lo youtuber Gabriele Vagnato. In particolare, ha smentito i rumors riguardanti una presunta relazione con Clara, sottolineando che tra loro non è successo nulla di significativo. Le sue dichiarazioni offrono uno spaccato della sua vita personale, evidenziando le sfide e le esperienze che ha affrontato, specialmente in relazione alla sua separazione da Chiara Ferragni.

La smentita sui rumors e il matrimonio

Fedez ha affrontato le speculazioni riguardanti la sua vita amorosa, dichiarando con fermezza: “Con Clara non è successo niente, lei non era abituata a questa mediaticità“. Queste parole sono state pronunciate mentre il rapper rifletteva sull’attenzione mediatica che circonda la sua vita. Ha paragonato l’esperienza del suo matrimonio a un “Vietnam“, un riferimento che evidenzia la complessità e le difficoltà che ha vissuto. In particolare, ha menzionato una foto che ha suscitato sospetti riguardo a un bacio con la cantante, ma ha chiarito che si tratta di un malinteso.

La vita familiare dopo la separazione

Fedez ha anche parlato del suo rapporto con i figli dopo la separazione da Chiara Ferragni. Ha spiegato che ci sono giorni prestabiliti in cui può trascorrere del tempo con loro, sottolineando l’importanza di mantenere una famiglia unita nonostante la separazione. “Hanno chiesto perché? Certo, bisogna farlo anche se ti piange il cuore”, ha affermato, dimostrando un forte senso di responsabilità nei confronti dei suoi bambini. Ha anche espresso preoccupazione per l’adolescenza dei suoi figli, temendo che possano presentargli delle sfide difficili da affrontare.

Riflessioni sulle relazioni e il mondo dello spettacolo

Fedez ha una storia complessa di relazioni con altri personaggi del mondo dello spettacolo. Ha riconosciuto di aver avuto rapporti “turbolenti“, citando le sue liti pubbliche con Pio e Amedeo. “Andatevi a guardare le mie liti, io non attacco mai. Io rispondo sempre”, ha detto, evidenziando il suo approccio reattivo nei confronti delle critiche. Ha anche menzionato un episodio spiacevole legato alla sua malattia, quando il fratello di uno dei due comici ha fatto un commento inopportuno riguardo al suo cancro.

Inoltre, ha parlato della sua rottura con Luis Sal, con cui aveva collaborato in passato. “All’inizio sono stato dispiaciuto, ora no”, ha affermato, mostrando come le esperienze passate abbiano influenzato la sua visione attuale delle relazioni.

La carriera e le sfide professionali

Infine, Fedez ha condiviso le sue riflessioni sulla carriera e le paure legate al lavoro. Ha ammesso di avere sempre la paura di tornare indietro, ma ha anche sottolineato che la sua “fame” di successo lo spinge a continuare a lavorare. “Ho la sensazione di aver vissuto una decina di vite e di non aver mai imparato nulla”, ha detto, rivelando una certa introspezione riguardo al suo percorso professionale. La sua determinazione a non fermarsi mai è evidente, e questo atteggiamento lo ha portato a esplorare nuove opportunità e a rimanere attivo nel panorama musicale e mediatico.

