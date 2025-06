Joseph Kosinski punta a un crossover tra Giorni di tuono e il film F1 con Tom Cruise e Brad Pitt

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Joseph Kosinski, regista di successo noto per il suo lavoro in Top Gun: Maverick, sta attirando l’attenzione di Hollywood con la sua capacità di riportare sul grande schermo storie iconiche. La sua recente dichiarazione su un possibile revival di Giorni di tuono, film cult del 1990 diretto da Tony Scott, ha suscitato l’interesse di fan e addetti ai lavori. Kosinski ha rivelato di sognare un crossover tra il suo progetto F1 e il classico con Tom Cruise, creando così un legame tra due mondi cinematografici affascinanti.

Il sogno di un crossover tra due film iconici

In un’intervista rilasciata a GQ, Kosinski ha condiviso il suo desiderio di riunire Tom Cruise e Brad Pitt in un progetto che unirebbe i personaggi di Giorni di tuono e F1. Il regista ha immaginato Cole Trickle, il personaggio interpretato da Cruise, e Sonny Hayes, il ruolo di Pitt, come rivali che si sono incrociati nel passato. Kosinski ha citato un aneddoto su una competizione di go-kart tra i due attori durante le riprese di Intervista col vampiro, suggerendo che un duello tra i due in pista sarebbe un evento imperdibile per il pubblico.

L’idea di un crossover non è solo un sogno di Kosinski, ma si inserisce in un contesto più ampio di revival cinematografici. Con il successo di Top Gun: Maverick, la Paramount sta valutando la possibilità di riportare Giorni di tuono sul grande schermo, considerandolo un progetto maturo per una nuova vita. Kosinski, pur non avendo ancora firmato per la regia, è coinvolto creativamente nel progetto, suggerendo che il suo approccio potrebbe portare una nuova dimensione alla storia originale.

Giorni di tuono: un sequel in fase di sviluppo

Il sequel di Giorni di tuono è attualmente in fase di sviluppo, con Tom Cruise pronto a riprendere il suo iconico ruolo di Cole Trickle. Questo film, spesso paragonato a Top Gun per la sua rappresentazione del mondo delle corse automobilistiche, ha un potenziale significativo per attrarre sia i fan del film originale che nuove generazioni di spettatori. La Paramount, forte del successo ottenuto con Top Gun: Maverick, sembra determinata a capitalizzare su questa opportunità.

Kosinski ha già dimostrato di avere una visione chiara per il sequel, immaginando un confronto tra NASCAR e Formula 1, due mondi distinti ma affascinanti nel panorama automobilistico. Questo approccio non solo offre la possibilità di esplorare le differenze culturali tra le due discipline, ma potrebbe anche attrarre un pubblico più vasto, appassionato di sport motoristici.

Un evento cinematografico in arrivo

L’idea di unire Giorni di tuono e il progetto F1 di Brad Pitt rappresenta una strategia di branding interessante. Kosinski sembra intenzionato a creare un evento cinematografico che non si limiti a rimanere nel regno della pura fantasia, ma che possa effettivamente prendere forma sul grande schermo. La combinazione di personaggi iconici e la rivalità tra le due discipline automobilistiche promette di offrire un’esperienza coinvolgente per gli spettatori.

Questo progetto si inserisce in una tendenza più ampia di Hollywood di creare universi cinematografici interconnessi, dove i personaggi e le storie si intrecciano in modi inaspettati. Con Kosinski alla guida, il potenziale per un film che unisca l’azione, la competizione e la nostalgia è notevole. L’attesa per ulteriori sviluppi su questo crossover è palpabile, e i fan di entrambi i film non vedono l’ora di scoprire come si evolverà questa affascinante idea.

