Johnny Depp fu selezionato per entrare a far parte del cast di “Mortal Kombat”

Johnny Depp è uno degli attori di Hollywood più famosi ed apprezzati al mondo. I progetti a cui ha partecipato nel corso della sua carriera sono innumerevoli. Essendo un grande attore però ha dovuto anche fare delle scelte. Uno dei progetti a cui ha deciso di non prendere parte è l’adattamento cinematografico di Mortal Kombat. Mortal Kombat si ispira ad uno dei giochi di genere “picchiaduro” più apprezzati e popolari degli anni ’90.

Mortal Kombat è un film del 1995, diretto da Paul W.S. Anderson. Il regista è stato il primo a riuscire nell’impresa di adattare il popolarissimo videogioco e portarlo sul grande schermo. Nel corso degli anni sono apparsi numerosi spin-off, l’ultimo dei quali è apparso sugli schermi nel 2021. Quest’ultimo film si ispira direttamente all’opera di Anderson del 1995.

Il cast del primo film vanta attori molto famosi come Robin Shou, Linden Ashby e Bridgette Wilson-Sampras. Per interpretare uno dei personaggi più iconici della saga, Johnny Cage, erano in lizza attori del calibro di Jean Claude Van Damme e il nostro Johnny Depp. Il primo decise di declinare l’offerta, nonostante il personaggio di Cage, divo di Hollywood con la passione per le arti marziali, fosse ispirato proprio all’attore. Il nostro Depp invece, pare che abbia declinato l’offerta. Non si conoscono le motivazioni di questa scelta ma siamo convinti che avrebbe interpretato alla perfezione il personaggio.

Il ruolo infine venne assegnato a Linden Ashby, l’attore è così affezionato al personaggio che si è reso disponibile nel vestire di nuovo i panni dell’iconico personaggio. Il futuro della saga Mortal Kombat è più roseo che mai. Dopo il reboot del 2021, il secondo capitolo è già in produzione con la sceneggiatura affidata a Jeremy Slater. L’attore che interpreterà il personaggio di Johnny Cage in Mortal Kombat 2 sarà Karl Urban. Non ci resta quindi che attendere ulteriori novità per scoprire il futuro della saga.