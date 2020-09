Jim Carrey nei panni di un famoso politico

“Saturday Night Live” ha scelto Jim Carrey per interpretare il candidato democratico alla Casa Bianca ed ex vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden. Infatti lo spettacolo si prepara ad assumere una vena satirica in vista del giorno delle elezioni, in genere uno dei periodi più influenti della serie.

Carrey ottiene un ruolo che è stato interpretato da altri negli ultimi anni. L’ex membro del cast di “SNL” Jason Sudeikis ha interpretato una versione affabile e chiassosa di Biden nelle scorse stagioni. Recentemente, invece, Woody Harelson si è calato nei panni di Biden nelle ultime puntate sui dibattiti per le Primarie dei Democratici.

La NBC prevede di lanciare la 46° stagione di “Saturday Night Live” il 3 ottobre. Per la prossima stagione lo spettacolo ospiterà un pubblico limitato in studio al Rockefeller Center e collaborerà con le autorità per attuare le vigenti norme di sicurezza per il rispetto della salute di tutti.

Il cast

“Saturday Night Live” aggiungerà tre nuovi attori nel cast di questa stagione, creando uno dei più grandi gruppi di “Not Ready for Prime-Time Players” nella storia di questo spettacolo. La NBC ha dichiarato che il programma intende riportare l’intero cast della scorsa stagione.

Lauren Holt, attrice e comica, Punkie Johnson, comico e scrittore e Andrew Dismukes, un comico stand up che fa parte dello staff di “Saturday Night Live” dalla 43° stagione.

Lauren Holt ha lavorato presso il teatro Upright Citizens Brigade di Los Angeles e ha recitato nella web serie indipendente “The Filth” e nel cortometraggio “Parent Teacher Conference”.

Invece gli ultimi programmi televisivi di Johnson includono “Space Force”, “Corporate”, “Adam Il Rompiscatole” e “Bill Burr Presents: The Ringers”.

Infine Dismukes è stato selezionato per il New Faces Showcase 2017 al Just for Laughs Festival e si è esibito in altri festival, tra cui il Colossal ClusterFest di Comedy Central e il New York Comedy Festival.

Francesca Trovarelli

17/09/2020