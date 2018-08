Jennifer Lopez protagonista nel film “Hustlers at Scores”

La popstar di origine portoricana Jennifer Lopez ha accettato di vestire i panni della spogliarellista protagonista di nuovo film dal titolo: “Hustlers at Scores”.

Jennifer Lopez si cala nei panni di una spogliarellista

“Hustlers at Scores” è un adattamento cinematografico ispirato all’articolo del New York Times scritto dalla giornalista Jessica Pressler intitolato proprio come il nome del film, in cui viene racconta la storia di un ex gruppo di spogliarelliste che attraverso un peculiare piano derubarono moltissimo dei loro clienti, per lo più uomini appartenenti al mondo dell’alta finanza e della borghesia newyorkese.

Jennifer Lopez ha accettato di ricoprire il ruolo della leader del gruppo di strippers protagoniste del lungometraggio che per risollevarsi da una situazione economica disastrata decidono di unire le forze e mettere su una “banda criminale” molto sui generis. La Lopez, inoltre, sarà coinvolta nel progetto anche come produttrice esecutiva nella realizzazione “Hustlers at Scores”.

La pellicola verrà diretta da Lorene Scafaria, attrice ma anche, regista nota per essersi seduta dietro la macchina da presa nel 2012 per il film di debutto “Cercasi amore per la fine del mondo” e nel 2016 invece, ha diretto la pellicola dal titolo “The Meddler”.

“Il film “Hustlers at Scores” si pone come uno sguardo empatico su come vengono concepite dalla nostra società le differenze di genere” ha spiegato la regista Lorene Scafaria in un intervista.”Dalla vita reale ma anche, nella finzione filmica siamo abituati, anzi, ci hanno abituato a valutare un uomo in base alla grandezza del suo conto in banca e le donna, invece, viene considerata quasi esclusivamente per la sua esteriorità. Ecco, questo film parla proprio di questo”.

Inoltre, la Scafaria ha aggiunto che leggendo l’articolo dalla quale nasce l’idea di questo lungometraggio, la prima artista che gli è venuta in mente per vestire i panni della sexy e astuta protagonista è stata la bellissima Jennifer Lopez.”Nessuna altra attrice avrebbe potuto interpretare questo crudo e dinamico personaggio come lei in tutta la sua complessità, umanità e intelligenza”.

Chiara Broglietti

07/08/2018