Jane Austen: una serie antologica in arrivo

Secondo quanto riportato da Variety, la CW sta sviluppando una serie antologica ispirata alle opere di Jane Austen.

Jane Austen in chiave moderna

Intitolata “Modern Austen“, la serie reinventa i romanzi di Jane Austen riproponendoli attraverso sei storie moderne. Ogni stagione è un romanzo diverso, a cominciare da “Orgoglio e pregiudizio”, ambientato nella San Francisco contemporanea.

Come ben sappiamo le opere di questa autrice sono state più volte utilizzate per adattamenti cinematografici. Nel 2005 Joe Wright aveva realizzato per il grande schermo una trasposizione fedele di questo romanzo, impreziosita dall’interpretazione di Keira Knightley nei panni di Elizabeth Bennet, Rupert Friend nei panni di Mr. Wickham e Matthew Macfayden in quelli di Mr. Darcy. Ci sono stati anche approcci più particolari al lavoro della Austen, come il film “Pride and Prejudice and Zombies” o il film del 1995 “Clueless”, che era vagamente basato sul romanzo di Austen “Emma”. “Orgoglio e pregiudizio”, inoltre, è stato adattato in molteplici miniserie televisive e lungometraggi

Produzione e progetti di CW

La serie in fase di progettazione è stata ideata da Eleanor Burgess, che figurerà in veste di sceneggiatrice e produttrice esecutiva. Burgess ha recentemente scritto la serie della HBO “Perry Mason”. Stephanie Allain e Gabrielle Ebron saranno i produttori esecutivi tramite Homegrown Pictures. Tra i produttori anche Warner Bros. Television.

Se il progetto andasse in porto, non sarebbe il primo spettacolo in CW basato su libri famosi. La rete ha debuttato l’anno scorso con la serie drammatica “Nancy Drew”, basata sull’omonima serie di romanzi gialli.

La notizia dello sviluppo arriva lo stesso giorno in cui The CW ha annunciato di aver ordinato una puntata pilota di “Painkiller”, uno spin-off della serie DC “Black Lightning”. Jordan Calloway riprenderà il ruolo di Painkiller, alias Khalil Payne, nel pilot. Il creatore di “Black Lightning” Salim Akil scriverà, dirigerà e sarà il produttore esecutivo.

13/11/2020