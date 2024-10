Italia e Belgio: la sfida che potrebbe definire la Nations League 2024-2025

L’Italia di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare il Belgio nella UEFA Nations League 2024-2025, dopo aver ottenuto due importanti vittorie in trasferta contro Francia e Israele. Questa striscia positiva ha ridato entusiasmo agli azzurri, attualmente in testa al Gruppo 2 della Lega A. La sfida di giovedì 10 ottobre 2024 allo Stadio Olimpico di Roma rappresenta un’opportunità cruciale per rafforzare la propria posizione.

La situazione attuale degli azzurri

Dopo un’inizio di competizione in cui gli azzurri hanno mostrato solidità e determinazione, l’Italia si trova al primo posto della classifica del Gruppo 2 con un punteggio pieno di 6 punti. Le vittorie contro la Francia e Israele non solo hanno contribuito a migliorare il morale della squadra, ma hanno anche dimostrato l’efficacia del gioco di Spalletti. Contrariamente alle aspettative iniziali dopo la precedente delusione in Europa, il clima in seno alla nazionale è cambiato significativamente, con una rinnovata fiducia nei propri mezzi.

La data del 10 ottobre segna un’importante tappa per la nazionale, che giocherà la sua prima partita in casa in questa edizione della Nations League. L’atmosfera allo Stadio Olimpico sarà senza dubbio elettrica, con tifosi ansiosi di sostenere i propri beniamini. L’allenatore Spalletti potrebbe optare per un mix di esperienza e gioventù, puntando su nuovi talenti chiamati a indossare la maglia azzurra per la prima volta.

Le convocazioni: volti nuovi in azzurro

Il gruppo chiamato da Spalletti presenta interessanti novità, con la presenza di giovani calciatori pronti a mettere in mostra le proprie qualità. Tra questi, spicca Niccolò Pisilli, recente acquisto della Roma, e Daniel Maldini, che porta il peso del suo nome e della sua storia familiare avendo un padre e un nonno entrambi campioni. Anche Matteo Gabbia, giocatore del Milan, avrà la sua chance per dimostrarsi all’altezza della situazione. Il portiere Michele Di Gregorio, in forza alla Juventus, è un’altra new entry che punta a impressionare in campo.

Questi nuovi innesti rappresentano non solo un rinnovamento della rosa, ma anche un’opportunità per il ct di sperimentare e trovare formule efficaci per affrontare avversari di calibro internazionale, come il Belgio, che si preannuncia una partita difficile.

Il Belgio: un avversario da non sottovalutare

La nazionale belga, conosciuta come i Diavoli Rossi, è stata storicamente una delle squadre più temute in Europa. Tuttavia, nella partita di giovedì dovrà affrontare alcune assenze significative, inclusi i due top player Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. De Bruyne, infortunato, non potrà fornire il suo contributo, e Lukaku, sebbene in forma con il Napoli, ha scelto di prendersi una pausa dagli impegni con la nazionale per concentrarsi sulla propria condizione fisica.

La mancanza di De Bruyne, in particolare, potrebbe influenzare le dinamiche di gioco del Belgio, che si troverà a dover riorganizzarsi in assenza di uno dei suoi leader indiscussi. Sarà interessante vedere come il ct Domenico Tedesco affronterà questa sfida e quali strategie adotterà per controbilanciare le mancanze. Gli avversari dell’Italia, pur con qualche difficoltà, rimangono una squadra esperta e competitiva in grado di impegnare seriamente gli azzurri.

Come seguire Italia-Belgio in diretta tv

La partita tra Italia e Belgio si svolgerà giovedì 10 ottobre 2024, con inizio alle ore 20:45 su Rai 1. Il pre-partita avrà inizio a partire dalle ore 20:30, subito dopo il TG1. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Lele Adani. A bordo campo ci sarà Tiziana Alla, mentre in studio si alterneranno Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni per analisi e approfondimenti.

Per chi desidera seguire il match in streaming, sarà disponibile su RaiPlay, facilitando così la visione della partita per tutti gli appassionati di calcio. Con i riflettori puntati sulle due squadre, l’aspettativa cresce e la sfida si preannuncia avvincente, in grado di offrire spettacolo e adrenalina ai tifosi di entrambe le nazionali.