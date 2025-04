Irma Testa: La campionessa di pugilato protagonista del reality show “The Couple” su Canale 5

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Irma Testa, atleta di punta del pugilato italiano, è una delle concorrenti del nuovo reality show “The Couple”, in onda su Canale 5. Nata a Torre Annunziata, in Campania, il 28 dicembre 1997, la giovane pugile ha già costruito una carriera sportiva impressionante, che la rende un personaggio di spicco non solo nel mondo dello sport, ma anche nel panorama televisivo. Scopriamo insieme la sua storia, i successi e la vita personale.

Irma Testa: Età, segno zodiacale e inizio della carriera

Irma Testa ha 27 anni e, essendo nata sotto il segno del Capricorno, incarna molte delle caratteristiche tipiche di questo segno, come la determinazione e la disciplina. La sua avventura nel pugilato è iniziata all’età di 12 anni, quando ha cominciato a frequentare una palestra. Grazie al supporto del suo allenatore, Lucio Zurlo, ha mostrato fin da subito un talento naturale per questo sport. A soli 15 anni, ha esordito nelle competizioni ufficiali, guadagnandosi il soprannome di “Butterfly” per la sua agilità sul ring.

La carriera sportiva di Irma Testa

La carriera di Irma Testa è costellata di successi. Nel 2012, ha conquistato il Campionato italiano juniores e ha ottenuto una medaglia di bronzo al Campionato europeo junior EUBC. L’anno successivo, ha continuato a brillare, arrivando seconda ai Campionati dell’Unione Europea in Ungheria e al Campionato Mondiale in Bulgaria. Il 2014 è stato un anno particolarmente fruttuoso, con una medaglia d’argento ai Campionati mondiali di pugilato dilettanti Youth e una medaglia d’oro al European Women’s Youth Continental Championships. Inoltre, ha vinto una medaglia d’argento ai Giochi olimpici giovanili di Nanchino.

Nel 2015, ha trionfato sia alla Queen’s Women’s Youth Cup che al Campionato Mondiale Giovanile Youth. Lo stesso anno, si è arruolata nella Polizia di Stato, entrando nel Gruppo Sportivo Fiamme Oro. La sua carriera ha continuato a decollare: si è qualificata per le Olimpiadi di Rio De Janeiro nel 2016 e ha partecipato a un docufilm intitolato “Butterfly” nel 2018. Nel 2019 e nel 2023, ha conquistato il titolo di campionessa europea nei pesi piuma. Anche se alle Olimpiadi di Tokyo 2020 si è fermata in semifinale, ha ottenuto una medaglia di bronzo. Recentemente, nel 2023, ha trionfato ai mondiali di Nuova Delhi, mentre alle Olimpiadi di Parigi 2024 è stata eliminata al primo incontro.

La vita personale e il profilo Instagram di Irma Testa

Irma Testa è attiva sui social media, in particolare su Instagram, dove il suo profilo ufficiale è @iosonoirmatesta e conta circa 72.000 follower. Nonostante la sua popolarità, non ci sono attualmente informazioni su una relazione sentimentale, suggerendo che al momento sia single. Nel 2021, ha fatto coming out, dichiarando pubblicamente di essere omosessuale. Sempre nello stesso anno, ha scritto la prefazione di un romanzo per ragazzi intitolato “Non fate arrabbiare Petra”.

Nel 2025, Irma ha intrapreso una nuova avventura nel mondo della televisione, partecipando al reality show “The Couple” insieme a sua sorella Lucia. Questo nuovo capitolo della sua vita la porterà a confrontarsi con una dimensione diversa, ma non meno impegnativa, rispetto a quella del ring. La sua presenza nel programma rappresenta un’opportunità per far conoscere ulteriormente la sua personalità e il suo percorso, sia come atleta che come persona.

