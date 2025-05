Inizio del conclave 2025: i cardinali elettori riuniti per scegliere il nuovo Papa

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Conclave del 2025 ha preso avvio ufficialmente con la convocazione di 133 cardinali elettori nella storica Cappella Sistina. Questo importante evento ecclesiastico si svolge dopo la scomparsa di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile 2025 all’età di 88 anni. La riunione dei cardinali segna un momento cruciale per la Chiesa cattolica, poiché si preparano a votare per eleggere il nuovo Pontefice. Le votazioni si svolgeranno secondo un programma stabilito, con grande attesa per le fumate che indicheranno l’esito degli scrutini.

Le votazioni e le fumate previste

Il protocollo del Conclave prevede un rigoroso calendario di votazioni, con due scrutini al mattino e due al pomeriggio. Le fumate, che sono il segnale visivo dell’esito delle votazioni, sono attese a orari specifici: intorno alle 10:30, 12:00, 17:30 e 19:00. Una fumata nera indica che nessun candidato ha raggiunto la maggioranza necessaria per l’elezione, mentre una fumata bianca annuncia l’elezione del nuovo Papa. La prima fumata nera è stata osservata ieri sera, segnalando che nessun candidato ha ancora ottenuto i 89 voti richiesti per diventare il nuovo Pontefice. Questo scenario di incertezze e attese rende il Conclave un evento di grande rilevanza non solo per i partecipanti, ma anche per i fedeli di tutto il mondo.

I candidati favoriti

Tra i nomi più discussi per la successione di Papa Francesco, spiccano figure di spicco come il cardinale italiano Pietro Parolin, il francese Jean-Marc Aveline, l’americano Francis Robert Prevost e gli italiani Matteo Zuppi e Gianbattista Pizzaballa. La Chiesa cattolica si trova attualmente in una fase di divisione, con alcuni cardinali che desiderano continuare sulla linea di Papa Francesco, mentre altri auspicano un cambiamento significativo. Questa dinamica interna potrebbe influenzare non solo la durata del Conclave, ma anche l’esito finale delle votazioni. Le preferenze dei cardinali riflettono le diverse visioni riguardo al futuro della Chiesa, rendendo il processo di elezione ancora più intrigante e complesso.

Il processo di elezione

Il Conclave si svolge in un clima di riservatezza e isolamento, con i cardinali che vengono esclusi dal mondo esterno fino all’elezione del nuovo Papa. Per essere eletto, un candidato deve ottenere una maggioranza di due terzi dei voti, corrispondente a 89 voti su 133. Le votazioni continueranno fino a quando non verrà raggiunta questa maggioranza, momento in cui verrà emessa la fumata bianca e annunciato l’atteso “Habemus Papam“. Questo processo, che affonda le radici nella tradizione secolare della Chiesa cattolica, è caratterizzato da una serie di rituali e pratiche che riflettono la serietà e l’importanza dell’evento. La scelta del nuovo Pontefice non è solo una questione di voti, ma rappresenta anche un momento di riflessione profonda per i cardinali, che si trovano a dover decidere il futuro della Chiesa in un contesto globale in continua evoluzione.

