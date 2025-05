Infortunio per Caleb Followill: i Kings of Leon annullano i concerti estivi in Europa

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un grave infortunio ha colpito il frontman dei Kings of Leon, Caleb Followill, costringendo la band a cancellare tutti i concerti programmati per i festival di Regno Unito ed Europa nei mesi di giugno e luglio 2025. Tra gli eventi annullati figura anche la partecipazione al festival “Camaiore La Prima Estate 2025”, previsto per il 22 giugno. La notizia ha suscitato grande dispiacere tra i fan e gli organizzatori degli eventi.

Il motivo dell’annullamento

Il motivo principale della cancellazione è un serio infortunio subito da Caleb Followill, che ha riportato una frattura al tallone. A seguito di questo incidente, il cantante ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico d’emergenza. I medici hanno stabilito che il recupero richiederà circa otto settimane, durante le quali Followill non potrà viaggiare né esibirsi. La situazione è monitorata da un team di esperti ortopedici, che seguiranno da vicino il processo di riabilitazione del frontman.

La band ha comunicato la notizia con grande rammarico, sottolineando l’importanza di garantire la salute di Caleb prima di qualsiasi impegno artistico. Questo infortunio ha colpito non solo il cantante, ma anche i membri della band e i fan, che attendevano con entusiasmo le esibizioni estive.

Le reazioni degli organizzatori e dei fan

Gli organizzatori del festival “La Prima Estate” di Camaiore hanno già avviato le procedure per trovare un artista sostitutivo che possa esibirsi al posto dei Kings of Leon. Hanno promesso di mantenere aggiornati i fan riguardo a eventuali sviluppi e hanno espresso il loro desiderio di rivedere la band in futuro. In un comunicato, hanno augurato a Caleb una pronta guarigione, sperando di poterlo riavere tra gli ospiti di una delle prossime edizioni del festival.

Caleb Followill ha anche condiviso un messaggio sui social media, in cui ha espresso il suo dispiacere per la situazione e si è scusato con i fan per l’impossibilità di esibirsi. La sua sincerità ha colpito molti, e i messaggi di supporto da parte dei fan si sono moltiplicati, dimostrando quanto la sua musica e quella della band siano importanti per il pubblico.

I festival cancellati

La cancellazione dei concerti ha un impatto significativo sul programma estivo della band. Ecco l’elenco completo dei festival ai quali i Kings of Leon non potranno partecipare:

13 giugno – O Son do Camiño , Santiago de Compostela , Spagna

, , 16 giugno – Hessentag , Bad Vilbel , Germania

, , 22 giugno – La Prima Estate 2025 , Lido di Camaiore , Italia

, , 24 giugno – INmusic Festival , Zagabria , Croazia

, , 27 giugno – OpenAir St. Gallen , San Gallo , Svizzera

, , 29 giugno – Blackweir Fields , Cardiff , Regno Unito

, , 2 luglio – Lytham Festival , Lancashire , Regno Unito

, , 5 luglio – Rock Werchter , Werchter , Belgio

, , 10 luglio – Mad Cool Festival , Madrid , Spagna

, , 12 luglio – NOS Alive, Lisbona, Portogallo

Questi eventi rappresentavano importanti occasioni di esibizione per la band, e la loro assenza si farà sentire nel panorama musicale estivo. I fan sperano di poter rivedere i Kings of Leon tornare sul palco al più presto, una volta che Caleb avrà completato il suo percorso di recupero.

