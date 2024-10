Incassi del box office: Joker 2 flop, ma altri film conquistano il pubblico

Il mondo del cinema sta vivendo un periodo di grande fermento e sorpresa, con l’uscita di diverse produzioni attese che stanno riscontrando reazioni contrastanti. Il sequel di successo “Joker: Folie à Deux” ha deluso le aspettative, incassando una cifra lontana dai record stabiliti dal precedente capitolo. Nel frattempo, altri film come “Il robot selvaggio” e “Beetlejuice 2” continuano a riscuotere approvazione e successo, confermando il loro richiamo sul grande schermo.

Flop per Joker: Folie à Deux

Le previsioni pessimistiche per “Joker: Folie à Deux” sono diventate realtà nel corso del suo primo weekend di proiezioni. Con un incasso di 40 milioni di dollari, il film si attesta su una cifra nettamente inferiore rispetto ai quasi 100 milioni raggiunti dal primo episodio, diretto da Todd Phillips. Le voci negative è evidente abbiano influito sulle vendite dei biglietti, con le recensioni che sono arrivate – giusto per citare alcune fonti autorevoli – già dalla premiere veneziana, dove il film ha ricevuto critiche miste e ha faticato a conquistare la simpatia del pubblico.

Con un’esibizione al box office che ha mostrato un trend in calo nel passaggio da venerdì a domenica, le prospettive per il film nei giorni a venire non sono affatto rosee. Con un budget produttivo vicino ai 200 milioni di dollari e un incasso globale attuale di circa 121 milioni, “Joker 2” potrebbe ben presto aggiungersi alla lista dei flop più significativi del 2024. I numeri parlano chiaro: il film ha incassato una media di soli 9.751 dollari per sala, un risultato ben al di sotto delle performance di altri film recenti come “The Marvels” e “The Flash”.

Il robot selvaggio conquista il pubblico

Nonostante il flop di “Joker: Folie à Deux”, il box office ha visto brillare altri titoli, in particolare “Il robot selvaggio”, un film d’animazione che ha saputo colpire il pubblico di tutte le età. La pellicola, diretta da Chris Sanders, si è attualmente posizionata al secondo posto con 18,7 milioni di dollari incassati nel suo secondo weekend, portando il totale a 62 milioni. Questo risultato è particolarmente significativo, considerando il budget di produzione di 78 milioni di dollari.

La trama del film ruota attorno a Roz, un’unità robotica che si ritrova su un’isola deserta, dove deve confrontarsi con un ambiente ostile e imparare a interagire con la fauna nativa. La capacità del film di trattare temi ecologisti in modo accessibile ha contribuito al suo eclatante successo, testimoniato anche dal 98% di recensioni positive su Rotten Tomatoes. Con un incasso globale che ha già superato i 100 milioni, “Il robot selvaggio” si presenta come una delle sorprese dell’anno, in grado di affascinare con la sua dolce storia di amicizia e adattamento.

Ritorni brillanti con Beetlejuice 2

Il revival del cult movie “Beetlejuice” continua a sorprendere e divertire il pubblico. “Beetlejuice 2” ha incassato ulteriori 10,3 milioni di dollari, rimanendo così in vetta agli incassi e raggiungendo un totale di 265,5 milioni. A livello globale, il film ha superato i 400 milioni, segnando un evidente successo a fronte delle aspettative.

La pellicola, che vede il ritorno di attori di culto come Michael Keaton e Winona Ryder, ha saputo riprendere in modo efficace gli elementi surreali e comici dell’originale, conquistando così una nuova generazione di spettatori. La sua estrazione nostalgica, mescolata a nuovi sviluppi narrativi, ha reso “Beetlejuice 2” una delle proposte più apprezzate del panorama cinematografico attuale.

Incassi deludenti per Transformers One

Al contrario, il prequel animato della saga “Transformers”, intitolato “Transformers One”, ha registrato incassi piuttosto deludenti. Con soli 5,3 milioni incassati nelle ultime settimane, il film arriva a un totale di 47,2 milioni. Nonostante un cast vocale di alto profilo, che include Chris Hemsworth e Scarlett Johansson, il pubblico sembra non aver trovato il giusto appeal nella narrazione proposta dal regista Josh Cooley.

Il film esplora le origini dello scontro tra Autobots e Decepticons in un contesto che, pur avendo potenzialità, non sembra aver catturato l’interesse sperato. Con un budget di 75 milioni di dollari, le prospettive future non sono incoraggianti e, a fronte di un’accoglienza tiepida, “Transformers One” si trova ad affrontare difficoltà nel suo cammino al box office.

Speak No Evil: un successo dell’horror

Infine, stabile al quinto posto, troviamo “Speak No Evil – Non parlare con gli sconosciuti”. Il film, un’opera horror della Blumhouse, ha incassato altri 2,8 milioni, portando il totale a 32,5 milioni in quattro settimane. Questa pellicola, che vede James McAvoy nel ruolo di un protagonista inquietante, ha saputo ritagliarsi uno spazio durante il periodo di programmazione, mostrando risultati soddisfacenti rispetto a un budget di 15 milioni di dollari.

“Speak No Evil”, remake dell’omonima pellicola danese, esplora le dinamiche familiari e il terrore insito nell’ignoto, affermandosi come un’opzione interessante per gli amanti del genere horror. La sua ricezione al botteghino dimostra che il genere continua a trovare un suo pubblico fedele e in crescita.

In sintesi, il box office di questa settimana dipinge un quadro misto: se da un lato ci sono flop evidenti come quello di “Joker: Folie à Deux”, dall’altro ci sono film che stanno riscuotendo un buon successo e che dimostrano la continua evoluzione delle preferenze del pubblico cinematografico.