In Smallville troviamo la scena più malvagia di tutti i lavori su Superman

Smallville è una serie televisiva statunitense sviluppata dai produttori-sceneggiatori Alfred Gough e Miles Millar, basata sul personaggio di Superman di DC Comics creato da Jerry Siegel e Joe Shuster. La serie segue le avventure di formazione dell’adolescente Clark Kent a Smallville, prime di diventare formalmente Superman. Smallville è stato generalmente accolto positivamente al suo debutto. L’ex star di Superman Christopher Reeve ha espresso approvazione per la serie, facendo anche due apparizioni da guest star prima della sua morte. L’episodio pilota ha stabilito un record di ascolti per un debutto di WB, con 8,4 milioni di spettatori. In dieci stagioni la serie ha registrato una media di circa 4,34 milioni di spettatori per episodio.

Smallville, la trama

16 ottobre 1989: una catastrofica pioggia di meteoriti contenenti un minerale radioattivo, la kryptonite, si abbatte sulla cittadina di Smallville, nel Kansas. Jonathan e Martha Kent, due coniugi, trovano in un campo un bambino nei pressi di una astronave e decidono di prenderlo con sé e crescerlo come un figlio. Dieci anni più tardi Clark Kent, il bambino divenuto ormai un adolescente, e l’amica Chloe Sullivan, entrambi giornalisti in erba del liceo di Smallville, indagano su alcuni eventi non razionali che si verificano nella città e che sono causati dai frammenti dei meteoriti ancora presenti, che hanno modificato geneticamente alcuni abitanti donandogli poteri ambigui.

La famosa scena della serie

Il destino di Lex come cattivo è completamente segnato alcuni episodi dopo in “Descent“, quando uccide Lionel. Tuttavia, mentre la morte di Lionel Luthor è stata la più tragica di Smallville , la morte di Julian è, in un certo senso, anche la morte di Lex Luthor . Il fatto che lo stesso Lex sappia di aver finalmente oltrepassato il limite ordinando l’omicidio di suo fratello suggella semplicemente la morte di Julian su Smallville come il più oscuro atto del male di Lex Luthor. Qui di seguito la famosa scena, una delle più malvage della storia del mondo dello spettacolo.