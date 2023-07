In questa scena de “Codice d’onore” è presente una pressione insostenibile

Codice d’onore (A Few Good Men) è un film drammatico del 1992 diretto da Rob Reiner con protagonisti Tom Cruise, Jack Nicholson e Demi Moore. Il film è stato un grande successo al botteghino per un incasso totale di più 236000000 $. La pellicola, oltre ad aver ottenuto il plauso del pubblico, è stato anche un successo di critica, che ha elogiato non solo le interpretazioni degli attori protagonisti, ma anche la maestria con la quale Rob Reiner ha saputo dirigerli. Inoltre ha ricevuto 4 nomination agli Oscar 1993.

Codice d’onore, la trama

Due ufficiali di marina, il caporale Lance Harold Dawson e il soldato scelto Louden Downey, devono affrontare la Corte Marziale in seguito all’accusa di aver ucciso un commilitone durante un pestaggio che si è consumato nella base di Guantanamo. La vittima aveva chiesto più volte il trasferimento, ma la sua richiesta era sempre stata respinta dall’integerrimo colonnello Nathan Jessup, al comando della base. L’investigatrice navale JoAnne Galloway è convinta che gli accusati abbiano eseguito un ordine, conosciuto come Codice Rosso, e si trova a collaborare con l’avvocato Daniel Kafee, giovane tenente alle prime armi, nel tentativo di far emergere la verità.

La famosa scena del film

Codice d’onore merita di essere visto anche solo per questo confronto, costruito magnificamente come se fosse una battaglia da combattere, però, con parole e arringhe. Il giovane Kaffee è messo alle strette dall’arrogante colonnello Jessup ed è visibile nel modo in cui gli tremano le mani quando beve l’acqua. La pressione è insostenibile, si respira una tensione che può essere tagliata con il coltello. L’insistenza di Kaffee e il suo saper usare le parole toccando i punti giusti, alla fine, gli fanno ottenere un verdetto isperato. Mosso dal desiderio di rimetterlo al suo posto, Jessup confessa. Qui di seguito la famosa scena del film.