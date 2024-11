Ilaria D’Amico e Gigi Buffon: il racconto delle proposte di matrimonio nell’ultima puntata di Che tempo che fa

La recente apparizione di Ilaria D’Amico e Gigi Buffon nel noto programma Che tempo che fa ha rivelato alcuni dettagli inediti sulla loro vita insieme. Durante l’intervista, il celebre ex portiere della Nazionale ha discusso del suo libro “Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi” e ha condiviso aneddoti divertenti riguardanti il loro rapporto. Un focus particolare è stato riservato alle proposte di matrimonio, tra cui alcuni tentativi poco convenzionali da parte di Buffon, che hanno suscitato il sorriso del pubblico e di Fabio Fazio.

Le proposte di matrimonio poco convenzionali

Il lungo fidanzamento tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon, durato dieci anni, è culminato in un matrimonio svoltosi il 30 novembre a Lucca. Tuttavia, come hanno svelato i due, prima di arrivare al “sì” ci sono state diverse proposte di matrimonio che Ilaria D’Amico ha definito “fallite.” Durante la puntata, la giornalista sportiva ha rivelato un episodio avvenuto mentre Buffon giocava nel Paris Saint Germain. In un particolare mattino alle 5.30, Buffon le inviò un sms con una domanda sorprendente: “Ma io e te non ci sposiamo?” Un gesto che ha portato a una reazione divertita da parte di Fazio, che ha commentato l’originalità del tentativo, mentre Ilaria ha ribattuto con sarcasmo: “Ma che questa è una proposta?”

Un altro episodio segnalato è avvenuto in un ristorante, mentre stavano pagando il conto. Buffon, con tono non troppo formale, ha chiesto: “Ma allora non ci sposiamo noi?” Una richiesta che ha fatto divertire Ilaria, la quale si è chiesta la serietà di un tale approccio in un momento così casuale.

La storicità della proposta ufficiale

Nonostante i tentativi poco convenzionali, Ilaria ha raccontato del momento in cui Gigi le ha fatto la proposta ufficiale, che lei ha definito “quella vera.” Questo importante evento è accaduto a Parma, in circostanze particolari che hanno reso il momento ancora più speciale. La giornalista ha spiegato che si trovava a Parma per motivi di lavoro e stava girovagando quando è tornata alla sua sistemazione, trovando il caminetto acceso e una dolce melodia in sottofondo.

Una volta entrata, Ilaria ha notato Buffon accasciato, che con uno sguardo apparentemente preoccupato le ha preso la mano. La preoccupazione di Ilaria era alta, temendo che Gigi le avrebbe comunicato qualche notizia spiacevole. Invece, ha ricevuto la proposta di matrimonio più emozionante della sua vita, un momento che le ha fatto immediatamente sciogliere il cuore. “Ho detto subito sì,” ha raccontato Ilaria, evidenziando la gioia che l’ha colta in quel preciso istante.

Un amore che cresce nel tempo

Il legame tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon si è evoluto naturalmente nel corso degli anni, caratterizzandosi per momenti di condivisione, supporto reciproco e aneddoti che uniscono la sfera pubblica con quella privata. La coppia, diventata genitore di un bambino, ha dimostrato di affrontare le sfide della vita con un sentimento di unità e complicità. Le numerose apparizioni nei media e le interviste offrono uno scorcio affascinante del loro amore, che ha saputo resistere alle pressioni del mondo del calcio e ai riflettori della notorietà.

La loro storia non è soltanto una cronaca di momenti divertenti e di proposte di matrimonio, ma rappresenta anche un viaggio lungo e significativo che culmina nell’unione ufficiale. Con una connessione profondamente radicata e una forte amicizia, Ilaria e Gigi si confermano non solo una coppia celebre, ma anche un esempio di come l’amore riesca a prosperare nel corso degli anni, affrontando ogni sfida e celebrando ogni traguardo insieme.