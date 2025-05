Il volo e lorella cuccarini: un viaggio musicale nel tempo su canale 5

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 26 maggio, il programma “Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo” torna in prima serata su Canale 5, promettendo un’esperienza unica che unisce musica, emozione e storia. Ambientato nella suggestiva cornice di Palazzo Te a Mantova, il concerto-spettacolo vedrà protagonisti Il Volo, il trio di tenori che ha conquistato il mondo, affiancati dalla celebre conduttrice Lorella Cuccarini. Questo evento rappresenta un’opportunità imperdibile per gli appassionati di musica e cultura.

Un concerto che attraversa le epoche

Il Volo, composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, ha saputo trasformare la musica in un viaggio attraverso il tempo. Ogni esibizione non si limita a presentare brani noti, ma si intreccia con le storie personali dei tre artisti, creando un diario musicale che coinvolge il pubblico. La scaletta del concerto include una selezione di arie italiane e classici internazionali, toccando temi universali e intimi. In questo secondo appuntamento, Il Volo offrirà performance inedite, accompagnate da un’orchestra dal vivo che esalta ogni sfumatura delle loro voci.

La regia di Luigi Antonini e la produzione di FriendsTv per Mediaset, sotto l’ideazione di Michele Torpedine, confermano l’importanza di questo progetto nel palinsesto di Canale 5. Con la sua terza edizione, lo show si presenta con una formula rinnovata, mantenendo però il legame con la tradizione dei concerti televisivi.

Ospiti speciali per una serata indimenticabile

Ogni edizione di “Tutti per Uno” si arricchisce di ospiti che portano freschezza e varietà al programma. Per questo appuntamento, il cast include nomi illustri della musica italiana. Antonello Venditti, con il suo repertorio che celebra Roma, sarà uno degli ospiti più attesi. Fiorella Mannoia e Noemi contribuiranno con le loro emozionanti interpretazioni, mentre Marco Masini porterà il suo stile romantico, aggiungendo ulteriore profondità al mosaico sonoro.

La serata non mancherà di momenti di leggerezza, grazie all’umorismo di Enrico Brignano, capace di alleggerire l’atmosfera. Inoltre, la danza avrà un ruolo importante, con la partecipazione di Simone Coluccio e Joel Stoyanov della scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma. Un momento clou sarà l’apparizione di Gianni Morandi, icona della musica italiana, che con Il Volo darà vita a un incontro generazionale di grande impatto emotivo. Lorella Cuccarini, con la sua esperienza, guiderà il pubblico attraverso le diverse epoche musicali, fungendo da narratrice tra le varie performance.

Dettagli della messa in onda

La seconda puntata di “Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo” andrà in onda il 26 maggio alle 21:30, subito dopo il consueto appuntamento con “Striscia la Notizia“. La conduzione sarà affidata a Il Volo, con Lorella Cuccarini che subentra ad Antonella Clerici, presente nella puntata di debutto. Per chi non potrà seguire la diretta, lo spettacolo sarà disponibile anche su Mediaset Infinity, permettendo di rivedere le esibizioni nei giorni successivi alla messa in onda.

Questo evento rappresenta un’opportunità unica per vivere un’esperienza musicale che celebra la bellezza della musica italiana e la sua evoluzione nel tempo.

