Il trailer ufficiale e il poster di Napoleon: il film con Joaquin Phoenix

Dopo Beau Ha Paura, l’attore premio Oscar Joaquin Phoenix tornerà nella sale dal 23 Novembre con Napoleon. Il film, diretto da Ridley Scott, verrà distribuito da Eagle Pictures. La trama – come si può ben intuire dal titolo – narra l’ascesa e caduta dell’imperatore francese Napoleone Bonaparte, che verrà interpretato proprio da Joaquin Phoenix. Il film ripercorrerà la sua scalata fino al potere e il difficile e tortuoso rapporto amoroso con Giuseppina, il suo unico e vero amore.

Secondo quanto sappiamo fin ora, il film vuole sviscerare le vicende che hanno interessato l’imperatore, mostrando le sue strategie e la sua logica. E non solo: a quanto pare, dovremmo prepararci a battaglie epiche come mai mostrate fin ora. I produttori stanno facendo del loro meglio per creare scene di battaglia più realistiche e spettacolari possibili.

Dopo mesi di attesa dall’annuncio della sua produzione, abbiamo finalmente l’opportunità di vedere il trailer di questo attesissimo film, con tanto di immagini e poster di anticipazione. Da quel che possiamo intuire, si tratta di un prodotto dalla fotografia e sceneggiatura notevole, che si prospetta essere uno dei film più attesi dell’anno, insieme a Oppenheimer, Barbie e Asteroid City di Wes Anderson.

Non possiamo sicuramente ancora esprimerci su questo film ma – sicuramente – le prime immagini e il trailer promettono bene. Non è poi la prima volta che vediamo Joaquin Phoenix sul grande schermo e – ormai – il suo talento nel riuscire a ricoprire ruoli di personaggi più o meno folli, come ad esempio Joker – è più che noto.