Il tour “Thrash Of The Titans” porta leggende del metal al Live Club di Trezzo sull’Adda

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Un evento imperdibile per gli amanti del metal si prepara a conquistare il Live Club di Trezzo sull’Adda il 18 ottobre 2025. Il tour “Thrash Of The Titans” riunirà alcune delle figure più iconiche della scena thrash e death metal, promettendo una serata ricca di energia e musica di alta qualità. Con Testament e Obituary come co-headliner, il concerto si preannuncia come un’esperienza unica per i fan del genere.

I protagonisti del tour: Testament e Obituary

Il tour “Thrash Of The Titans” vedrà sul palco due giganti del metal: Testament e Obituary. Entrambi i gruppi hanno segnato la storia della musica metal con i loro album influenti e le performance travolgenti. Testament, originari della California, sono noti per il loro stile tecnico e le melodie accattivanti, mentre Obituary, provenienti dalla Florida, sono considerati pionieri del death metal, con un sound grezzo e potente. La combinazione di questi due gruppi promette di offrire uno spettacolo indimenticabile, con una scaletta che includerà sia classici intramontabili che brani meno noti, raramente eseguiti dal vivo.

Gli ospiti speciali: Destruction e Goatwhore

A completare il cartellone del tour ci saranno anche Destruction e Goatwhore, due band che hanno contribuito in modo significativo alla scena metal. I Destruction, originari della Germania, sono noti per il loro thrash metal aggressivo e per le loro performance energiche. Con un nuovo album in arrivo, i fan possono aspettarsi un mix di brani storici e nuove canzoni. Goatwhore, invece, portano sul palco un sound che mescola elementi di black e death metal, offrendo un’esperienza sonora intensa e coinvolgente. La presenza di questi due gruppi arricchisce ulteriormente la lineup del tour, rendendolo un evento da non perdere.

Dettagli dell’evento e modalità di acquisto dei biglietti

Il concerto si svolgerà al Live Club di Trezzo sull’Adda, un locale noto per la sua acustica e l’atmosfera intima, perfetta per concerti di questo calibro. I biglietti per l’evento saranno disponibili in diverse modalità. La prevendita inizierà domani alle 10:00 su Metalitalia.com e durerà fino alle 09:59 del 30 aprile. Dopo questa fase, i biglietti saranno messi in vendita su MC2Live.it e Vivaticket.com a partire dalle 10:00 del 30 aprile. Saranno disponibili anche posti speciali a sedere numerati, dotati di divanetto e ingresso anticipato di 15 minuti rispetto all’apertura delle porte, per un’esperienza ancora più esclusiva.

Le parole di Eric Peterson dei Testament

Eric Peterson, chitarrista dei Testament, ha espresso la sua eccitazione per il tour, sottolineando l’importanza di questo evento per i fan del metal. “Siamo davvero felici di annunciare il Thrash Of The Titans. A ottobre verremo in Europa insieme ai co-headliner Obituary e due ospiti davvero speciali come Destruction e Goatwhore. Suoneremo una scaletta con brani raramente eseguiti, oltre ovviamente ai classici e a nuove canzoni”, ha dichiarato Peterson. La promessa di una scaletta variegata, che includerà anche materiale dall’album “Cause Of Death” degli Obituary, rende l’evento ancora più atteso.

Con un mix di leggende del metal e nuove proposte, il tour “Thrash Of The Titans” si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del genere.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!