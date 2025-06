Il teatro dell’opera di roma celebra i 150 anni di ‘carmen’ con un allestimento storico

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 2025 segna un importante anniversario per il capolavoro di Georges Bizet, ‘Carmen’, che compie 150 anni. Per commemorare questa ricorrenza, il Teatro dell’Opera di Roma ripropone un allestimento storico, arricchito da scene e costumi ideati da Renato Guttuso nel 1970. Questo evento non solo celebra la musica immortale di Bizet, ma rende omaggio anche alla memoria del pittore, scomparso 50 anni fa. Le sette rappresentazioni si svolgeranno dal 21 al 28 giugno, con un’anteprima dedicata ai giovani il 20 giugno.

Un allestimento iconico ripreso dopo decenni

Il Teatro dell’Opera di Roma ha deciso di riportare in scena un allestimento che ha avuto un grande impatto nel panorama operistico. La versione originale, realizzata nel 1970, ha richiesto un anno di lavoro da parte del regista Sandro Bolchi e del pittore Renato Guttuso. Quest’ultimo ha creato circa mille disegni, di cui oltre cinquecento andati perduti. Guttuso stesso ha dichiarato di avere una visione chiara delle scene, ma ha anche riconosciuto le sfide legate alla loro realizzazione scenica.

La ricostruzione di questo allestimento ha richiesto un imponente lavoro da parte della Fondazione capitolina, che ha dovuto basarsi su fotografie d’epoca per ripristinare le quinte e gli elementi scenici. Sono stati prodotti oltre 150 disegni tecnici e sono state costruite nuove pareti, carrelli e un fondale per il terzo atto. Nonostante solo le tele dipinte dell’allestimento originale siano sopravvissute, il lavoro di ricostruzione ha permesso di riportare in vita un’opera che ha segnato la storia dell’opera italiana.

Un cast di stelle internazionali

Per questa ripresa, il Teatro dell’Opera di Roma ha selezionato un cast di artisti di fama internazionale. La parte di Carmen sarà interpretata da Gaëlle Arquez, un mezzo soprano francese che ha già debuttato con questo ruolo nel 2016 a Francoforte. Arquez è conosciuta per le sue esibizioni nei principali teatri del mondo e ‘Carmen’ rappresenta il suo ruolo di elezione. Accanto a lei, Joshua Guerrero interpreterà Don José, un giovane talento che ha già impressionato il pubblico con la sua performance nel Mefistofele di Boito.

Il cast include anche Erwin Schrott nel ruolo di Escamillo e Mariangela Sicilia come Micaëla, che torna sul palco dopo il successo di ‘Alcina’. Durante le repliche del 22, 25 e 27 giugno, si esibirà un cast alternativo composto da Ketevan Kemoklidze, Jorge de León e Andrei Bondarenko. Ogni rappresentazione vedrà la partecipazione del Coro del Teatro dell’Opera di Roma, diretto da Ciro Visco, e della Scuola di Canto Corale del Teatro.

Un programma ricco di eventi

Le rappresentazioni di ‘Carmen’ inizieranno ufficialmente il 21 giugno alle ore 20 e proseguiranno fino al 28 giugno, con spettacoli programmati in diverse giornate. Prima della prima, il pubblico avrà l’opportunità di partecipare a una ‘Lezione di Opera‘ tenuta da Giovanni Bietti, che si terrà il 14 giugno. Inoltre, l’anteprima dedicata ai giovani, riservata ai minori di 30 anni, si svolgerà il 20 giugno alle ore 19.

Questa celebrazione non è solo un tributo a Bizet e Guttuso, ma rappresenta anche un’importante occasione per avvicinare le nuove generazioni all’opera e alla cultura. Con un allestimento che unisce tradizione e innovazione, il Teatro dell’Opera di Roma si prepara a offrire un’esperienza unica e memorabile a tutti gli spettatori.

