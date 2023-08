“Il Signore degli Anelli”: qual è la vera età dei personaggi?

Il Signore degli Anelli non ha bisogno di presentazioni. Si tratta di una delle saghe fantasy più conosciute ed apprezzate al mondo. L’universo creato da J. R. R. Tolkien è riuscito a conquistare una numerosissima fan base, grazie anche alla trilogia diretta da Peter Jackson. Oggi parleremo della vera età dei personaggi che facevano parte della Compagnia dell’Anello, rivelato direttamente dalla penna del maestro Tolkien.

L’età nel mondo del Signore degli Anelli e la longevità dei personaggi è un qualcosa di molto complesso. Partendo dal personaggio più “anziano” non possiamo non citare Gandalf. Gandalf era un Maiar, uno spirito angelico creato da Eru all’inizio dei tempi. Dovendo quindi fare un calcolo delle varie epoche, pare che Gandalf avesse ben 55.000 anni. Il secondo personaggio per anzianità dovrebbe essere Legolas. Utilizziamo il condizionale perché l’autore non ha mai specificato l’età dell’elfo. Secondo la guida ufficiale del film, pare che bisognerebbe collocare la sua nascita durante la Terza Era 87. Legolas quindi, ai tempi della guerra, dovrebbe avere 2931 anni.

Gimli apparteneva alla stirpe dei Nani. Eru decretò che non avrebbero avuto la stessa longevità degli Elfi, ma non avrebbero nemmeno assaporato la breve vita degli Uomini. La durata media della vita dei Nani quindi si aggirava intorno ai 200-300 anni. Gimli all’epoca della guerra aveva 139 anni e visse fino all’età di 340 anni. Aragorn invece, sebbene il suo aspetto sia ingannevole, aveva ben 87 anni all’epoca della guerra. Essendo un uomo della Terra di Mezzo, appartenente agli uomini di Numeror, ha avuto la possibilità di vivere più a lungo degli altri. Aragorn visse fino all’età di 210 anni.

Il protagonista della saga, Frodo, all’inizio della saga festeggiò i suoi 33 anni. Quando portò l’anello a Mordor, Frodo aveva 50 anni. La maggior parte degli Hobbit viveva intorno ai 100 anni. Boromir invece, all’epoca della Guerra, aveva solo 40 anni e proprio come Aragorn aveva ricevuto il dono di una lunga vita. Samwise Gamgee aveva invece 38 anni, era il giardiniere di Frodo e questo spiega la deferenza di “signor Frodo”. Meriadoc Brandybuck aveva solo 36 anni e per la legge degli Hobbit era diventato adulto da appena 3 anni. Infine, il più giovane della compagnia era Peregrino Tuc. Pipino aveva solo 28 anni, questo spiega anche il motivo delle sue burle e il fatto di mettersi sempre nei guai.