Il Salento Book Festival 2025: Un viaggio letterario tra cultura e intrattenimento

Il Salento Book Festival, manifestazione letteraria di grande richiamo, si prepara a dare il via alla sua quindicesima edizione. L’evento, che si svolgerà in tredici comuni del Salento fino a settembre, sarà inaugurato il 17 giugno a Nardò con la presentazione del libro “Resisti, Cuore – L’Odissea e l’arte di essere mortali” di Alessandro D’Avenia. Questo festival, organizzato dall’associazione culturale Festival Nazionale del Libro, è diretto dal giornalista e autore Gianpiero Pisanello, affiancato quest’anno da Antonella Lattanzi e Massimo Bernardini, che porteranno la loro esperienza e passione per la letteratura.

Un festival per tutti

Il Salento Book Festival si distingue per la sua capacità di attrarre un pubblico variegato, proponendo un programma che spazia dalla riflessione su temi sociali e civili a momenti di intrattenimento. Con il claim “Un festival per tutte e per tutti“, l’evento sottolinea l’importanza di coinvolgere la comunità locale e di rendere la cultura accessibile a tutti. Quest’anno, il festival si svolgerà in diverse location suggestive, tra cui piazze, giardini, castelli e belvedere sul mare, creando un’atmosfera unica per gli incontri con autori e lettori.

La rassegna toccherà comuni come Aradeo, Castrignano dei Greci, Collepasso, Corigliano d’Otranto, Cutrofiano, Galatone, Gallipoli, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Racale, Specchia e Tricase, tutti in provincia di Lecce. Inoltre, ci saranno eventi speciali a Maglie e a Bari, presso il Consiglio Regionale della Puglia, a novembre. Questa distribuzione geografica permette di avvicinare la cultura a diverse comunità, rendendo il festival un evento inclusivo e partecipativo.

Gli ospiti di rilievo

Il Salento Book Festival 2025 vedrà la partecipazione di autori di spicco e professionisti provenienti da vari ambiti. Alessandro D’Avenia, con il suo libro di apertura, esplorerà il tema della ricerca della propria Itaca, un viaggio interiore che tutti affrontiamo. Nicola Lagioia, con il suo sguardo incisivo sulla condizione umana, presenterà “La guerra come malattia della specie“, un’opera che invita alla riflessione su conflitti e sofferenze.

Gad Lerner, con “Gaza. Odio e amore per Israele“, porterà il pubblico nel cuore di una delle crisi più lunghe e complesse della storia contemporanea. Lorenzo Tosa, attraverso “Il treno della memoria“, racconterà l’importante progetto che porta i giovani ad Auschwitz, mentre Walter Veltroni e Chiara Francini presenteranno romanzi dedicati a figure femminili della Resistenza, sottolineando il ruolo cruciale delle donne nella storia.

Inoltre, il festival offrirà uno spazio significativo alle voci femminili, con interventi di autrici come Myrta Merlino e Serena Dandini, che affronteranno temi di attualità e relazioni interpersonali. Massimo Recalcati, psicoanalista di fama, parlerà delle dinamiche familiari, mentre personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, come Marco Tardelli e Alessandro Gassman, arricchiranno il programma con le loro esperienze e storie.

Un programma ricco e variegato

Il programma del Salento Book Festival è concepito per soddisfare i gusti di un pubblico ampio e diversificato. Non mancheranno momenti di leggerezza, grazie agli interventi di comici come Luciana Littizzetto e Federico Basso, che porteranno una ventata di umorismo e riflessione sulla vita quotidiana. Beppe Severgnini, con il suo approccio filosofico, guiderà i lettori nell’arte di invecchiare con saggezza.

La manifestazione non si limita a temi leggeri, ma affronta anche questioni di grande rilevanza sociale, come la giustizia e la lotta alla criminalità, con testimonianze di magistrati impegnati nella lotta contro la mafia. Le opere di autori come Maurizio Mannoni e Chiara Valerio esploreranno le complesse intersezioni tra politica, giustizia e media, offrendo spunti di riflessione su temi attuali.

Il festival si propone di essere un luogo di incontro e dialogo, dove le storie di vita, le esperienze personali e le narrazioni letterarie si intrecciano, creando un tessuto culturale ricco e stimolante. Con un programma così variegato e coinvolgente, il Salento Book Festival 2025 si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli amanti della lettura e della cultura.

